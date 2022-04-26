Mang danh 'đỉnh lưu' Cbiz, Dương Dương bị mỉa mai 'có sắc mà không có tài' trong phim đóng cùng Triệu Lộ Tư

Mặc dù sở hữu nhan sắc xuất chúng trong 'Thả Thí Thiên Hạ', Dương Dương vẫn bị khán giả chê bai diễn xuất bởi vì không thấy được sự tiến bộ.

Ngay từ khi mới xuất hiện trong những tập đầu tiên của "Thả Thí Thiên Hạ", Dương Dương đã được khán giả không ngớt lời khen ngợi vì vẻ đẹp tựa xuất chúng. Song, mặc dù nhan sắc chứa "tiên khí" nhưng anh chàng cũng không thể cứu vớt được diễn xuất một màu của mình. Do đó, sau những lời khen ngợi về nhan sắc và cốt truyện, diễn xuất của nam diễn viên lại trở thành chủ đề được cộng đồng mạng đưa ra bàn tán.

Vào vai công tử Hắc Phong Tức, nam diễn viên họ Dương vẫn sử dụng lối diễn xuất quen thuộc như bao phim khác. Thậm chí, cộng đồng mạng còn cho rằng diễn xuất của Dương Dương chỉ nhỉnh hơn bạn diễn Triệu Lộ Tư chứ không xứng đáng với danh hiệu đỉnh lưu như hiện tại.

Là một trong những nam diễn viên đắt giá bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ song diễn xuất của Dương Dương vẫn luôn bị đánh giá là một màu, thiếu linh hoạt và kém tự nhiên. Vậy nên, nhiều khán giả không ngần ngại bộc lộ sự thất vọng với nam diễn viên. Không chỉ dừng lại ở việc diễn gồng, Dương Dương còn đang có xu hướng đóng khung thể loại nhân vật, khiến anh chàng khó có thể chuyển hình và cũng khó để thể hiện sự "đột phá" trong diễn xuất.

"Thả thí thiên hạ" hiện đang tiếp tục được khởi chiếu và nhận được sự chú ý của khán giả. Bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Khánh Lãnh Nguyệt về câu chuyện du ngoạn giang hồ của Hắc Phong Tức (Dương Dương) và Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư). Trải qua 10 năm, Hắc Phong Tức mới nhận ra tình cảm của mình qua một trận chiến và dùng hết tu vi để cứu sống Phong Tịch. Bộ phim đánh dấu sự chuyển mình của Triệu Lộ Tư từ những vai công chúa tinh nghịch sang hình tượng nữ hiệp.

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