Dương Dương 'gây sốt' chỉ với màn chuyển đổi biểu cảm 'nhanh như chớp' trong 'Đặc Chiến Vinh Quang'

Trong hậu trường phim "Đặc Chiến Vinh Quang", Dương Dương gây chú ý chỉ vì màn thay đổi biểu cảm chỉ trong chốc lát.

Dương Dương hiện đang nhận được sự quan tâm khi nam diễn viên có tận hai bộ phim được phát sóng là "Đặc Chiến Vinh Quang" và "Thả Thí Thiên Hạ". Cả hai bộ phim đều nhận được sự yêu thích của khán giả.

Mới đây, một video ghi lại cảnh hậu trường của Dương Dương trong "Đặc Chiến Vinh Quang" đã được đoàn làm phim tung ra. Dương Dương ngay lập tức gây chú ý vì chỉ mất một giây để chuyển đổi từ biểu cảm vui vẻ sang biểu cảm lạnh lùng sắc bén.

Màn chuyển đổi biểu cảm của Dương Dương 'gây sốt' - Ảnh: Internet

Trong đoạn video, khán giả ngạc nhiên trước khả năng biến đổi thần thái nhanh chóng của Dương Dương. Vừa giây trước, nam diễn viên còn cười đùa cùng đoàn làm phim nhưng chỉ cần hiệu lệnh: "Diễn" vang lên, anh chàng lại nhanh chóng thay đổi biểu cảm, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén như một người lính thực thụ.

Bên cạnh đó, nam diễn viên họ Dương còn gây ấn tượng khi anh chàng không ngại lăn xả trên phim trường để đem lại những cảnh quay chân thực cho khán giả. So với những sao nam chuyên dùng thế thân và đồ giả trong phim thì Dương Dương được đánh giá cao hơn hẳn.

Nam diễn viên còn gây ấn tượng khi không ngại lăn xả trên phim trường để đem lại những cảnh quay chân thực cho khán giả - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đoạn video được tung ra, khán giả đã dành nhiều lời khen cho khả năng kiểm soát biểu cảm của nam diễn viên "Đặc Chiến Vinh Quang". Trong bộ phim này, Dương Dương vào vai anh chàng quân nhân tài giỏi Yến Phá Nhạc. Vì có xuất thân từ gia đình có truyền thống quân nhân, anh chàng có bản lĩnh và khí chất hơn người. Trong quân doanh, Phá Nhạc đã phải trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt, phải đổ mồ hôi và nước mắt trước khi trở thành quân nhân thực thụ.

Xôn xao tin Dương Dương 'yêu lại từ đầu' Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án phim tình cảm mới Kể từ sau khi đóng chung "Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh", Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

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