Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục bị chê bai, Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng cảnh 'tình tứ' nhưng lại hóa thành thảm họa thế này đây

Cảnh tình cảm của Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ đang nhận về rất nhiều lời chê bai từ phía khán giả.

Trong những tập mới nhất, Dương Dương và Triệu Lộ Tư khiến các fan được dịp phấn khích trước màn thả thính nhau trong Thả Thí Thiên Hạ. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số bộ phận netizen tỏa ra không hề hài lòng với cảnh diễn này của 2 diễn viên.

Cụ thể, Hắc Phong Tức (Dương Dương) và Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) đã có màn tán tỉnh nhau. Thậm chí, Hắc Phong Tức còn mời nữ chính uống rượu như một cách để tăng thêm hỷ khí.

Phân cảnh khiến netizen chia ra 2 luồng ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Chính phân đoạn này, khiến netizen cho rằng cặp đôi Dương Dương và Triệu Lộ Tư vẫn còn một gì đó một chút gượng gạo trong cảnh quay này, khiến cho người xem chưa cảm nhận rõ được hết cảm xúc của nhân vật trong phim. Dẫu vậy, thì vẫn có những lời khen dành cho 2 nhân vật chính khi đã diễn một cách rõ nét và đã có sự cố gắng trong những tập phim gần đây. Điều đó xứng đáng được ghi nhận.

Ngoài ra để làm tăng thêm độ xác thực, netizen còn chỉ rõ cả 2 thân thiết ra sao trên phim trường và việc gượng gạo trong cảnh tình cảm, chẳng qua là do cảm nhận của mỗi người.

Hiện tranh cãi về vấn đề này, vẫn đang diễn ra tại tại một số fanpage ở xứ Trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tha-thi-thien-ha-tiep-tuc-bi-che-bai-duong-duong-va-trieu-lo-tu-dong-canh-tinh-tu-nhung-lai-hoa-thanh-tham-hoa-the-nay-day-465597.html