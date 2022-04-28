Rating Thả Thí Thiên Hạ tụt dốc, fan của Dương Dương và Triệu Lộ Tư có đang tự tin thái quá?

Trái với kỳ vọng của nhiều người, rating những tập phim gần đây của Thả Thí Thiên Hạ có sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Dương Dương đang có dấu hiệu giảm sút.

Nhắc đến dự án phim truyền hình được mong đợi nhất nửa đầu năm 2022 không thể không kể tới Thả Thí Thiên Hạ, một trong những lý do khiến bộ phim được trông chờ nhiều như vậy là vì có sự góp mặt của hai diễn viên ăn khách là Triệu Lộ Tư và Dương Dương. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lo lắng là rating của tác phẩm này đang có dấu hiệu giảm sút.

Thả Thí Thiên Hạ là một trong những tác phẩm được trông đợi nhất nửa đầu năm 2022 - Ảnh: Internet

Trong ngày đầu tiên phát sóng, Thả Thí Thiên Hạ đã xuất sắc thu về hơn 136 triệu lượt xem, đây được cho là một con số ấn tượng khiến cho người hâm mộ của cả hai diễn viên chính không khỏi tự hào.

Tuy vậy, sang đến ngày thứ 2, lượt xem của Thả Thí Thiên Hạ bỗng tụt xuống chỉ còn 90 triệu, ngày thứ 3 là 84 triệu và hai ngày sau đó lần lượt là 77 triệu và 79 triệu. Từ kết quả này, không khó để nhận ra bộ phim đang mất dần bộ nóng, nhưng fan của Triệu Lộ Tư và Dương Dương vẫn vô cùng tự tin cho rằng trong tương lai, ở thời kỳ nội dung đến cao trào thì lượt xem sẽ trở nên "bạo" trở lại.

Rating 6 ngày đầu của Thả Thí Thiên Hạ giảm dần - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen:

- Chắc chắn phim sẽ bùng nổ vì nội dung rất hay, diễn viên chính cũng diễn xuất cực ổn áp.

- Những ngày gần đây thì hơi thấp thật, nhưng phim này không sợ flop đâu, có 2 lưu lượng gánh phim mà.

- Đây chỉ là mấy ngày đầu thôi, nội dung phim còn chưa đến đoạn gay cấn mà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rating-tha-thi-thien-ha-tut-doc-fan-cua-duong-duong-va-trieu-lo-tu-co-dang-tu-tin-thai-qua-465129.html