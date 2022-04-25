Dương Dương bị so sánh khả năng diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ và Đặc Chiến Vinh Quang, netizen trả lời 'cực phũ': 'Bất phân thắng bại, vì đều nhạt như nhau'

Sao quốc tế 25/04/2022 19:21

Khả năng diễn xuất của Dương Dương trong 2 tác phẩm điện ảnh gần đây của anh chàng, hiện đang là đề tài bàn tán của CĐM.

Dương Dương hiện đang là cái tên cực kỳ hot tại làng giải trí xứ Trung, sở hữu nhan sắc nam thần, cùng với ''bộ sưu tập'' phim ảnh nổi tiếng khiến anh chàng luôn là cái tên nhận được sự chú ý ở bất cứ đâu nam diễn viên này xuất hiện.

Dương Dương bị so sánh khả năng diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ và Đặc Chiến Vinh Quang, netizen trả lời 'cực phũ': 'Bất phân thắng bại, vì đều nhạt như nhau' - Ảnh 1
Hai dự án phim mới nhất của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Cũng giống như những ngôi sao hạng A, danh tiếng luôn đi kèm với tai tiếng. Điều này hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của Dương Dương ở thời điểm hiện tại, cụ thể người hâm mộ luôn đặt dấu hỏi lớn về tài năng diễn xuất của anh khi một số bộ phận netizen cho rằng, khả năng đóng phim của anh chỉ dừng ở mức trung bình khá vì quá ''nhạt''.

Mới đây người hâm mộ đã có những so sánh về tài diễn xuất của anh chàng trong 2 tác phẩm mới nhất của anh chàng. Cụ thể, với Thả Thí Thiên Hạ, nam diễn viên đảm nhận hình tượng Hắc Phong Tức - bang chủ của Ẩn Tuyền Thủy Tạ. 

Dương Dương bị so sánh khả năng diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ và Đặc Chiến Vinh Quang, netizen trả lời 'cực phũ': 'Bất phân thắng bại, vì đều nhạt như nhau' - Ảnh 2
Netizen có vẻ ấn tượng với Dương Dương trong tạo hình quân nhân hơn - Ảnh: Internet

Còn đối với Đặc Chiến Vinh Quang, Dương Dương đã thử sức mình với nhân vật Yến Phá Nhạc, một chàng quân nhân tài giỏi. 

Khi hai tác phẩm này lên sóng, diễn xuất của Dương Dương được bộc lộ một cách rõ ràng. Đa số người xem đều dành lời khen cho vai chính của anh trong Đặc Chiến Vinh Quang hơn. Họ cho rằng thần thái, lẫn phong cách diễn của anh phù hợp với hình ảnh của một nam quân nhân hơn. 

Dương Dương bị so sánh khả năng diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ và Đặc Chiến Vinh Quang, netizen trả lời 'cực phũ': 'Bất phân thắng bại, vì đều nhạt như nhau' - Ảnh 3
Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sang đến Thả Thí Thiên Hạ, diễn xuất nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn của Dương Dương khiến một số người xem không mấy mặn mà. Thậm chí, những gì níu giữ được khán giả ở lại với bộ phim chỉ đến từ nhan sắc của cặp đôi chính, chứ không phải là nhờ vào tài diễn xuất. 

Có thể thấy, diễn xuất của Dương Dương vẫn sẽ luôn là đề tài được nhiều người bàn tán, xăm xoi, nhưng với những gì đã thể hiện cho tới giờ, netizen cho rằng anh xứng đáng được ghi bởi những cống hiến chăm chỉ của mình. 

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