Xuất hiện với visual 'ngầu bá cháy' trên Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương khiến netizen 'té ngửa' với loạt ảnh tại hậu trường

Mới đây, ekip của bộ phim Thả Thí Thiên Hạ đã khiến cho người hâm mộ được một pha bỡ ngỡ, với những tấm ảnh hậu trường đầy ''lầy lội'' của Dương Dương, trái ngược hoàn toàn với hình tượng Hắc Phong Tức trên phim.

Thả Thí Thiên Hạ đang là bộ phim nhận được rất nhiều thu hút từ người hâm mộ, kể cả từ lúc bộ phim chưa ra mắt cho tới ngày ra công chiếu. Điều này đến từ nhờ một phần, 2 nhân vật chính do Dương Dương và Triệu Lộ Tư thủ vai, cả 2 đang là những diễn viên có lượng fan cực khủng ở thời điểm hiện tại xứ Trung. Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet Trong Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương đảm nhận vai nam chính Hắc Phong Tức. Mỗi lần xuất hiện, Hắc Phong Tức đều khiến dân tình phải mê mẩn vì gương mặt điển trai phong thái ngạo nghễ lạnh lùng của mình. CĐM còn cho rằng chính thần thái và khả năng diễn xuất của Dương Dương đang là thứ níu giữ khán giả ở lại với bộ phim, bởi lẽ Triệu Lộ Tư vẫn chưa cho thấy được sự tiến bộ thông qua cách diễn ở vài tập đầu gần đây.

Tạo hình ngầu lòi của Dương Dương - Ảnh: Internet Những cảnh hành động của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ cũng được khán giả đánh giá rất cao. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát, ánh mắt mạnh mẽ, lạnh lùng của chàng mỹ nam nhận được nhiều lời tán thưởng. Có thể nói, dù diễn xuất chưa có đột phá nhiều nhưng ngoại hình và phong thái của Dương Dương vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, trên phim ''ngầu bá cháy'' bao nhiêu thì ở hậu trường, Dương Dương lại khiến dân tình được một pha cười no nê với anh chàng.

Loạt ảnh dở khóc, dở cười của cả 2 nhân vật chính trên phim trường - Ảnh: chụp màn hình Theo đó, một đoạn video quay lại cảnh nam diễn viên thực hiện cảnh hành động với dây cáp đã được đoàn làm phim Thả Thí Thiên Hạ tung ra. Đang làm mặt lạnh là thế vậy mà chưa đầy mấy giây sau sang chàng đã loạng choạng suýt ngã. Hay trong lần khác, khi Triệu Lộ Tư đang vững vàng được dây kéo lùi về sau thì Dương Dương lại bị tuột mất giày. Có thể thấy, Dương Dương và Triệu Lộ Tư, lẫn đoàn làm phim vẫn không hề tỏa ra nao núng trước những phản ứng trái chiều từ phía netizen về bộ phim, trái lại họ đang tập trung cho những phân cảnh tiếp theo, thậm chí còn cười đùa ngay cả lúc quay phim.

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