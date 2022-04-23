5 trò ‘giả trân’ đi vào lòng đất của sao nam Cbiz: Dương Dương độn vai, Lâm Chí Dĩnh sống ảo hình tượng, Nhậm Gia Luân dùng cơ bắp silicon

Bộ phim Đặc Chiến Vinh Diệu hiện đang tác phẩm cực kỳ hot bên Trung, nam chính Dương Dương cũng nhận được nhiều lời khen vì chuyển hình thành công, xây dựng hình ảnh chàng quân nhân xuất sắc, vóc dáng mlem vô cùng. Ấy thế mà trong vài tập mới đây, người ta lại phát hiện để có được thân hình vạm vỡ như thế, chàng Yến Phá Nhạc của chúng ta phải xài chiêu độn vai.

Hay tương tự có Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký với cơ bắp "giả trân" khiến cộng đồng mạng xôn xao một thời. Không biết có phải vì chọn hàng có giá cả phải chăng hay không mà cơ bắp silicon này trông buồn cười cực kỳ. Nó lạc quẻ với người cá Trường Ý vô cùng, từ màu da cho đến kích cỡ đều không có điểm gì tương xứng với anh.

Ở nhiều góc chụp, chúng ta có thể phát hiện ra sự xuất hiện của món phụ kiện này. Từ cảnh nằm trên giường vô tình bị góc máy lia trúng, cho đến góc quay phía sau lưng với bờ vai có gì đó sai sai. Từ những “gợi ý” này, cư dân mạng đã tìm ra được loại độn vai mà Dương Dương đang dùng nữa cơ.

Cơ bắp silicon của Nhậm Gia Luân - Ảnh minh họa: Internet

Cao Vỹ Quang trong Tam Sinh Tam Thế cũng xài đồ độn. Vì có những lớp phục trang dày che phủ nên anh chàng còn chẳng thèm xài đồ silicon, mua đại loại áo có độn vải thêm là được.

Bế công chúa "giả trân" – Lâm Canh Tân, Vương An Vũ

Bế công chúa giả trân - Ảnh minh họa: Internet

Không biết từ bao giờ, các cảnh bế công chúa trong phim Hoa ngữ cũng trở thành quy chuẩn để đánh giá độ nam tính, đáng tin cậy của các nhân vật nam. Bởi thế mà dàn sao nam dù ít hay nhiều cũng phải quay ít nhất 1 cảnh bế bạn diễn viên trên phim, chứng tỏ sức mạnh đàn ông của mình.

Đáng tiếc là không phải ai cũng có thể thực hình cảnh này thật ngon nghẻ. Ví dụ tiêu biểu như Lâm Canh Tân trong Sở Kiều Truyện, Vương An Vũ của Mộng Hồi Đại Thanh đều bó tay với việc nhấc bạn diễn lên. Kết quả, họ đành nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên hậu trường, bản thân chỉ cần giả vờ nâng tay diễn sâu là được.

Chiều cao cũng xài chiêu

Độn giày hack chiều cao - Ảnh minh họa: Internet

Trong làng giải trí Hoa ngữ, với các sao nam lẫn sao nữ thì chiều cao luôn là ẩn số khiến công chúng phải tò mò, suy đoán. Nhiều sao nam vì muốn có được vóc dáng cao ráo, hoàn mỹ hơn nên cũng bắt chước chị em, xài chiêu liên tục.

Ngày xưa, giày cao gót là đặc quyền của dàn sao nữ, nhưng bây giờ đến sao nam cũng chẳng thoát khỏi sức hút của món đồ đặc biệt này. Không biết, khi vác hẳn đôi giày đế cao lên thảm đỏ, các ngôi sao nam nghĩ gì nhỉ?

Đi sự kiện thì dùng giày cao gót hay miếng độn giày, còn khi lên phim thì các sao nam còn lắm mưu mẹo hơn. Bên cạnh việc sử dụng nhưng đôi giày độn, họ còn tận dụng cả những bục gỗ lớn, xe đẩy hàng... để trông cao lớn hơn bạn diễn nữ của mình.

"Trùng tu" nhan sắc

Sóng mũi 'siêu thực' - Ảnh minh họa: Internet

Khi công nghệ thẩm mỹ phát triển thì đặc quyền làm đẹp không chỉ còn là của các chị em nữa. Các sao nam cũng đu trend không biết mệt mỏi luôn. Ngoài những phương pháp "trùng tu" quen thuộc như thay đổi kiểu mắt, mũi hay góc mặt thì họ còn thử thêm cả việc cấy tóc. Nghe thôi cũng thấy choáng đúng không?

Hình tượng cũng "giả trân" – Lâm Chí Dĩnh

Lâm Chí Dĩnh rất thích 'sống ảo' - Ảnh minh họa: Internet

Những thứ ở trên, mình thấy hết sức bình thường, có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, riêng việc các ngôi sao xây dựng hình tượng tốt đẹp nhưng cá nhân lại chẳng được như vậy thì khó lòng mà đồng tình nổi. Có người vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình, có người thì dựa vào nó để lợi dụng tình cảm của fan, để rồi khi "sụp hình tượng" thì khiến nhiều cô gái phải vỡ mộng.

Như Lâm Chí Dĩnh vốn là thần tượng tuổi thơ của mình, đáng tiếc vài năm gần đây anh liên tục gây thất vọng vì nói dối để phô trương sự giàu sang. Ví dụ như lúc điện thoại iphone 5 còn chưa mắt, Lâm Chí Dĩnh liền khoe ngay mẫu mới như để chứng tỏ mình có mối quan hệ sâu rộng, kết quả đây chỉ là mô hình. Hay Lâm Chí Dĩnh từng đăng ảnh photoshop nói mình đã cạo đầu, ai dè bị tác giả tấm hình gốc đưa lên bục công lý phải đền tiền...

Ngoài Lâm Chí Dĩnh, hàng loạt sao nam khác của Hoa ngữ cũng khiến fan “quay xe” khi bị phát hiện xây dựng hình tượng giả. Ví dụ như Địch Thiên Lâm lập hình tượng học cao hiểu rộng thì bị phát hiện copy - paste luận văn của người khác; Ngô Tú Ba từng gây bão vì hình tượng quý ông hoàn hảo của gia đình giờ rơi vào cảnh bị "cấm cửa" vì "ăn nem ăn chả", còn khiến "bé 3" mặc áo số ăn cơm nhà nước...