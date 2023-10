Thả Thí Thiên Hạ vừa lên sóng vài tập đầu tiên, netizen đã 'hứng' được một rổ sạn

Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ thuộc thể loại võ hiệp, tình cảm do hai diễn viên 9X nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc là Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính. Đây là lần đầu hai ngôi sao hợp tác với nhau. Dự án do đạo diễn Doãn Đào chỉ đạo. Doãn Đào từng cầm trịch nhiều bộ phim cổ trang có thành tích tốt như Cẩm y chi hạ, Lưu ly, Thiên cổ quyết trần, Mộng tỉnh Trường An...

Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Ngay khi phim vừa tung trailer, khán giả đã ấn tượng mạnh mẽ với tạo hình cổ trang quá chất của Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong phim. Netizen chú ý tạo hình Triệu Lộ Tư phần nào cho thấy nữ diễn viên xinh đẹp có khí chất khá ổn định, biểu cảm gương mặt cũng toát lên vẻ nữ cường, khác biệt với những vai ngốc bạch ngọt trước đây.