'Thả Thí Thiên Hạ' bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của Triệu Lộ Tư, Netizen đồng loạt 'quay xe' khen ngợi: 'Xem đi xem lại cảnh này không biết bao lần, quá ngầu luôn'

Sao quốc tế 27/04/2022 18:17

Tập mới đây của Thả Thí Thiên Hạ, khán giả đã được một phen bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư.

Vốn chưa bao giờ được khán giả đánh giá cao khả năng diễn xuất, nhưng có lẽ sau khi xem phân cảnh mới nhất trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ, có lẽ netizen sẽ có ánh nhìn khác về Triệu Lộ Tư

'Thả Thí Thiên Hạ' bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của Triệu Lộ Tư, Netizen đồng loạt 'quay xe' khen ngợi: 'Xem đi xem lại cảnh này không biết bao lần, quá ngầu luôn' - Ảnh 1
'Thả Thí Thiên Hạ' bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của Triệu Lộ Tư, Netizen đồng loạt 'quay xe' khen ngợi: 'Xem đi xem lại cảnh này không biết bao lần, quá ngầu luôn' - Ảnh 2
CĐM xứ Trung đang phát sốt với phân đoạn đánh võ của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể, phân đoạn Bạch Phong Tịch giao đấu với Hoàng Triều trong phim đang nhận được sự quan tâm lớn. Đông đảo người xem đã dành lời khen cho Triệu Lộ Tư trước màn đấu kiếm mãn nhãn. Từng động tác đánh quyền của cô nàng cho thấy sự dứt khoác, mạnh mẽ khiến người xem có cảm giác chân thật trong từng đòn đánh của nhân vật. 

 

Có thể thấy, sau những cố gắng gần đây Triệu Lộ Tư đã nhận về những sự ghi nhận từ phía khán giả. Dẫu cho vẫn còn nhiều lời chê trong các phân đoạn truyền tải nội tâm nhân vật chưa được tốt nhưng rõ ràng nữ diễn viên xứng đáng được công nhận đã có sự tiến bộ trong dự án phim lần này. 

'Thả Thí Thiên Hạ' bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của Triệu Lộ Tư, Netizen đồng loạt 'quay xe' khen ngợi: 'Xem đi xem lại cảnh này không biết bao lần, quá ngầu luôn' - Ảnh 3
Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Bên cạnh Triệu Lộ Tư, Thả Thí Thiên Hạ còn có sự góp mặt của Dương Dương. Cả hai khiến khán giả phấn khích trước màn hợp tác ăn ý của mình. Chưa kể, phản ứng hóa học bùng nổ của bộ đôi chính cũng giúp tác phẩm thu hút được sự chú ý của người xem.

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