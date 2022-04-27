Vốn chưa bao giờ được khán giả đánh giá cao khả năng diễn xuất, nhưng có lẽ sau khi xem phân cảnh mới nhất trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ, có lẽ netizen sẽ có ánh nhìn khác về Triệu Lộ Tư.

CĐM xứ Trung đang phát sốt với phân đoạn đánh võ của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể, phân đoạn Bạch Phong Tịch giao đấu với Hoàng Triều trong phim đang nhận được sự quan tâm lớn. Đông đảo người xem đã dành lời khen cho Triệu Lộ Tư trước màn đấu kiếm mãn nhãn. Từng động tác đánh quyền của cô nàng cho thấy sự dứt khoác, mạnh mẽ khiến người xem có cảm giác chân thật trong từng đòn đánh của nhân vật.