Quyết tâm thay đổi bản thân, sẵn sàng xóa bỏ hình tượng lâu năm, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nhận về không ít chê bai từ netizen

Thả Thí Thiên Hạ là một trong những bộ phim được fan mong mỏi ra mắt nhất đầu năm 2022, không chỉ sở hữu nội dung truyện hay và hấp dẫn, dự án này còn được mong chờ là nhờ vào dàn diễn viên khủng như Dương Dương và Triệu Lộ Tư.

Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong phim Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Sau một thời gian lên sóng những tập đầu tiên đến với khán giả, Thả Thí Thiên Hạ đã nhận về rất nhiều lời phản, trong đó tích cực cũng có mà tiêu cực không nhiều không kém. Đáng chú ý nhất, vẫn là khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư khi cô nàng vẫn bị netizen đánh giá là đóng chưa đạt yêu cầu.