Quyết tâm thay đổi bản thân, sẵn sàng xóa bỏ hình tượng lâu năm, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nhận về không ít chê bai từ netizen

Sao quốc tế 23/04/2022 17:09

Thả Thí Thiên Hạ vừa lên sóng những tập đầu tiên, Dương Dương liên tục được khen ngợi thì ở chiều ngược lại, Triệu Lộ Tư vẫn nhận về lời chê bai từ phía netizen, dù cô nàng đã hy sinh cả hình tượng vì vai diễn.

Thả Thí Thiên Hạ là một trong những bộ phim được fan mong mỏi ra mắt nhất đầu năm 2022, không chỉ sở hữu nội dung truyện hay và hấp dẫn, dự án này còn được mong chờ là nhờ vào dàn diễn viên khủng như Dương DươngTriệu Lộ Tư

Quyết tâm thay đổi bản thân, sẵn sàng xóa bỏ hình tượng lâu năm, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nhận về không ít chê bai từ netizen - Ảnh 1
Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong phim Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Sau một thời gian lên sóng những tập đầu tiên đến với khán giả, Thả Thí Thiên Hạ đã nhận về rất nhiều lời phản, trong đó tích cực cũng có mà tiêu cực không nhiều không kém. Đáng chú ý nhất, vẫn là khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư khi cô nàng vẫn bị netizen đánh giá là đóng chưa đạt yêu cầu. 

Mới đây, CĐM xứ Trung đã chia sẻ nhau hình ảnh nhân vật do Triệu Lộ Tư đóng chính có màn ăn thịt gà gây tranh cãi. Cụ thể, nữ diễn viên hoàn toàn phá bỏ hình tượng để thực hiện phân cảnh này. Triệu Lộ Tư ăn miếng to, thậm chí còn nhai phát ra tiếng. 

Quyết tâm thay đổi bản thân, sẵn sàng xóa bỏ hình tượng lâu năm, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nhận về không ít chê bai từ netizen - Ảnh 2
Quyết tâm thay đổi bản thân, sẵn sàng xóa bỏ hình tượng lâu năm, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nhận về không ít chê bai từ netizen - Ảnh 3
Phân cảnh gây tranh cãi của Triệu Lộ Tư trong phim - Ảnh: Internet

Một số bộ phận netizen sau khi xem xong phân cảnh này, đã lên tiếng khen ngợi cô nàng đã làm rất tốt khi sẵn sàng hy sinh hình tượng của mình để diễn một cách chân thật nhất. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số người khác lại phản pháo, cho rằng nữ diễn viên đã "phá hủy" hình tượng nhân vật Bạch Phong Tịch. 

Quyết tâm thay đổi bản thân, sẵn sàng xóa bỏ hình tượng lâu năm, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nhận về không ít chê bai từ netizen - Ảnh 4
Tạo hình Bạch Phong Tịch do Triệu Lộ Tư thủ vai trong phim - Ảnh: Internet

Sau tất cả, với những ai yêu mến Triệu Lộ Tư, họ đều cho rằng con đường để chinh phục khán giả của cô nàng hứa hẹn sẽ còn rất vất vả và chông gai phía trước. 

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