Đường đường là nữ chính trong Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư lại bị lép vế hoàn toàn trước nhân vật này, netizen thẳng thắn tuyên bố: 'Lẽ ra cả 2 nên đổi vai cho nhau mới đúng'

Ở thời điểm hiện tại, Thả Thí Thiên Hạ đang là bộ cổ trang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khán giả màn ảnh nhỏ. Đường đường là nhân vật chính trong phim nhưng Triệu Lộ Tư lại bị netizen chê toàn tập về khả năng diễn xuất, lẫn thần thái khi đóng phim khi so với nữ phụ Tuyên Lộ.

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Tuyên Lộ - Ảnh: Internet

Đảm nhận vai nữ phụ Phượng Tê Ngô trong Thả Thí Thiên Hạ, thế nhưng ngay từ khi xuất hiện, Tuyên Lộ đã khiến khán giả phải ấn tượng với nhan sắc và khí chất của mình. Trong bộ ảnh mới vừa được ekip Thả Thí Thiên Hạ tung ra, nữ diễn viên khiến dân tình mê mẫn trước nhan sắc đỉnh cao của mình.