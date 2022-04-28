Đường đường là nữ chính trong Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư lại bị lép vế hoàn toàn trước nhân vật này, netizen thẳng thắn tuyên bố: 'Lẽ ra cả 2 nên đổi vai cho nhau mới đúng'

Thả Thí Thiên Hạ vừa trôi qua được vài tập phim, nhưng khán giả đã bị nhan sắc, lẫn thần thái của nhân vật này thu hút hơn cả nữ chính Triệu Lộ Tư.
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Ở thời điểm hiện tại, Thả Thí Thiên Hạ đang là bộ cổ trang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khán giả màn ảnh nhỏ. Đường đường là nhân vật chính trong phim nhưng Triệu Lộ Tư lại bị netizen chê toàn tập về khả năng diễn xuất, lẫn thần thái khi đóng phim khi so với nữ phụ Tuyên Lộ.
Đảm nhận vai nữ phụ Phượng Tê Ngô trong Thả Thí Thiên Hạ, thế nhưng ngay từ khi xuất hiện, Tuyên Lộ đã khiến khán giả phải ấn tượng với nhan sắc và khí chất của mình. Trong bộ ảnh mới vừa được ekip Thả Thí Thiên Hạ tung ra, nữ diễn viên khiến dân tình mê mẫn trước nhan sắc đỉnh cao của mình.
Sau khi loạt ảnh mới của Tuyên Lộ được tung ra, không ít cư dân mạng đã bày tỏ tiếc nuối khi cô không phải Bạch Phong Tịch trong Thả Thí Thiên Hạ. Có thể thấy, dù rất cố gắng nhưng Triệu Lộ Tư vẫn đang chật vật trong việc khẳng định bản thân với khán giả xứ Trung.