Luôn nhận về những lời chê bai từ netizen về diễn xuất 'tệ hại' nhưng vẫn được mời đi đóng phim, Triệu Lộ Tư nhanh chóng đưa ra đáp án khiến fan 'đứng hình'

Có thể đóng phim dở, nhưng với nhan sắc xinh đẹp lung linh như thế này, nhiều nhà sản xuất phim khó mà không chọn Triệu Lộ Tư.

Được nhận xét là một trong những mỹ nhân thế hệ đời tiếp theo, sở hữu nhan sắc trời phú với gương mặt sắc sảo, cộng thêm vóc dáng cân đối khiến cho Triệu Lộ Tư luôn là cái tên thu hút ánh nhìn từ phía truyền thông tại mỗi nơi cô xuất hiện.

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, khả năng diễn xuất của cô nàng lại không được đánh giá quá cao khi đã không ít lần, khán giả tỏa ra ngao ngán trước các phân đoạn diễn của Triệu Lộ Tư vì không thể đưa nội tâm nhân vật đến với những mọt phim. Thậm chí, một số netizen còn cho rằng ''diễn dở như này, tại sao vẫn có nhà sản xuất mời về đóng phim được nhỉ?''.

Đứng trước câu hỏi đó, mới đây nữ diễn viên đã chia sẻ bộ ảnh lên trang cá nhân Weibo của mình. Người đẹp 9X tự tin để mặt mộc hoàn toàn trong bộ ảnh mới.

Nhan sắc lung linh của nữ diễn viên 9x - Ảnh: Internet

Trong bộ ảnh mới, Triệu Lộ Tư khiến người hâm mộ xuýt xoa khi khoe cận cảnh gương mặt mộc với làn da trắng mịn màng không tì vết. Nhìn bộ ảnh mới của Triệu Lộ Tư, công chúng mới hiểu vì sao cô nàng luôn được nhiều nhà sản xuất phim nhắm đến, đơn giản vì nhan sắc quá đỗi hoàn hảo của cô nàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luon-nhan-ve-nhung-loi-che-bai-tu-netizen-ve-dien-xuat-te-hai-nhung-van-duoc-moi-di-dong-phim-trieu-lo-tu-nhanh-chong-dua-ra-dap-an-khien-fan-dung-hinh-465402.html