Hậu trường Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương - Triệu Lộ Tư cực mùi mẫn nhưng sao lên phim lại âu yếm 'giả trân' như vậy?

Cảnh thân mật của cặp đôi Dương Dương - Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ mới đây đã bị dân tình chê bai thậm tệ vì "sượng trân' mặc dù trong những bức ảnh hậu trường trước đó họ lại trông có vẻ vô cùng thân thiết.

Ngay từ khi thông tin Thả Thí Thiên Hạ đã qua được vòng kiểm duyệt và chuẩn bị phát sóng, những bức ảnh hậu trường của cặp đôi chính là Triệu Lộ Tư và Dương Dương đã được tung ra làm dấy lên nghi vấn cả hai đang "phim giả tình thật" làm người hâm mộ vô cùng trông đợi. Tuy nhiên, qua vài tập phim vừa mới phát sóng, khán giả lại vô cùng thất vọng khi sự tương tác của họ lại không hề tự nhiên.

Ở hậu trường, Triệu Lộ Tư và Dương Dương khá thân thiết - Ảnh: Internet

Theo đó, trong tập phim mới nhất của Thả Thí Thiên Hạ, hai nhân vật chính là Phong Lan Tức (Dương Dương) và Phong Tích Vân (Triệu Lộ Tư thủ vai) đã có một màn tán tỉnh đối phương. Đặc biệt, nam chính còn mời bạn gái của mình uống rượu.

Diễn xuất của Dương Dương bị đánh giá là khiến người khác 'tụt mood' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cảnh phim thân mật này lại khiến cho công chúng vô cùng thất vọng vì cho rằng diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Dương Dương trông vô cùng gượng gạo. Không những vậy, nhiều khán giả nhận xét từng cử chỉ hay ánh mắt mà Dương Dương dành cho bạn diễn của mình lại rất vô hồn, thậm chí khiến người khác bị "tụt mood".

Cả Triệu Lộ Tư và Dương Dương bị đánh giá là có kỹ năng diễn xuất còn thua một tân binh - Ảnh: Internet

Vì màn thể hiện "kém cỏi" này của Triệu Lộ Tư và Dương Dương, hiện cư dân mạng xứ Trung đang vô cùng tức giận và bày tỏ rằng đang cảm thấy như bị "lừa gạt" vì những gì hai diễn viên thể hiện trong phim còn chẳng tình cảm bằng ảnh hậu trường. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng cả Triệu Lộ Tư và Dương Dương diễn xuất còn thua một tân binh.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy Triệu Lộ Tư vừa trả lời phỏng vấn xoay quanh phim Thả Thí Thiên Hạ. Đáng chú ý là mỹ nhân đã 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương qua vấn đề này.

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