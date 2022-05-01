Triệu Lộ Tư khẳng định 'chắc nịch' điều này khi đóng cùng Dương Dương trong 'Thả Thí Thiên Hạ

Sao quốc tế 01/05/2022 13:27

Trong quá trình quay phim "Thả Thí Thiên Hạ", Triệu Lộ Tư vừa tiết lộ một điều đặc biệt liên quan về Dương Dương khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Mới đây, cộng đồng mạng "dậy sóng" trước câu trả lời phỏng vấn từ Triệu Lộ Tư - nữ chính của bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" tiết lộ rằng cô và Dương Dương chưa hề ăn ý nhau, đến nhìn vào mắt nhau cũng rất khó.

Cụ thể, Triệu Lộ Tư đã được dịp chia sẻ những câu chuyện vui buồn của bản thân và đoàn phim trong quá trình đóng bộ phim này.

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Triệu Lộ Tư nhận được câu hỏi của phóng viên như sau: "Khi quay phim, bạn và Dương Dương có cách nào để tăng độ ưng ý?". Nữ diễn viên lập tức lắc đầu và bảo: "Làm gì có, chúng tôi không hề ăn ý, một chút cũng không".

Nàng tiểu hoa 9x bộc bạch thêm rằng đến thời điểm hiện tại, cô và bạn diễn đến đối mắt cũng khó, lúc đó cả hai thường nhìn mỗi người một hướng.

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Chia sẻ của Lộ Tư khiến khán giả rất ngạc nhiên bởi qua nhiều hình ảnh và video hậu trường, hai người trông rất thân thiết với nhau. Thậm chí, cặp đôi còn gợi cho người xem cảm giác họ đang "phim giả tình thật".

Hiện tại, bộ phim vẫn đang được tiếp tục phát sóng và nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo khán giả. 

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Ở hậu trường "Thả Thí Thiên Hạ', màn tương tác thân mật giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Thả Thính Thiên Hạ

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