Fan 'đẩy thuyền' cặp đôi Hoa Ngữ 'cùng ngành' 'khóc thét' trước thông tin Dương Tử và Nhiệt Ba sẽ chọn bạn trai không cùng ngành?

Sao quốc tế 10/05/2022 11:06

Trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger cho rằng cả Nhiệt Ba và Dương Tử đều đang tìm kiếm người yêu ngoài ngành.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger cho rằng cả Nhiệt Ba và Dương Tử đều đang tìm kiếm người yêu ngoài ngành.

Cụ thể, nguồn tin cho biết thêm cả Dương Tử và Nhiệt Ba thật sự đang độc thân, các tin đồn trên mạng xã hội chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của họ để câu tương tác. Bên cạnh đó, việc được "đẩy thuyền" với nhiều nam thần khiến họ gặp không ít rắc rối.

Fan 'đẩy thuyền' cặp đôi Hoa Ngữ 'cùng ngành' 'khóc thét' trước thông tin Dương Tử và Nhiệt Ba sẽ chọn bạn trai không cùng ngành? - Ảnh 1
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, dù tham gia nhiều dự án, đóng cặp cùng nhiều nam thần tạo nên chemistry siêu ngọt thì hai nữ diễn viên vẫn không muốn kết hôn với bạn diễn. Trong trường hợp Nhiệt Ba hay Dương Tử có kết hôn, họ sẽ tiến hành khá muộn, sau khi sự nghiệp đạt thành tựu nhất định nào đó.

Dù thông tin trên chưa được hai diễn viên liên quan lên tiếng xác minh nhưng khán giả trên khắp các diễn đàn đã bàn luận vô cùng sôi nổi. Trong đó, nhiều người đồng tình với quan niệm không yêu người cùng ngành của Dương Tử và Nhiệt Ba.

Fan 'đẩy thuyền' cặp đôi Hoa Ngữ 'cùng ngành' 'khóc thét' trước thông tin Dương Tử và Nhiệt Ba sẽ chọn bạn trai không cùng ngành? - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Họ lý giải rằng các tin đồn tình cảm với người cùng giới trong quá khứ đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của các nữ diễn viên. Việc họ bị phía fan hâm mộ của "đằng trai" tấn công, dùng nhiều lời lẽ xúc phạm xảy ra vô cùng thường xuyên.

Tuy nhiên, nhiều người "đẩy thuyền" các cặp đôi liên quan đến Dương Tử và Nhiệt Ba "khóc ròng" trước thông tin trên.

Được biết trước đó, một camera qua đường bắt gặp Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đi cùng nhau và rộ lên nghi vấn tái hợp. Tuy nhiên, phía Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên.

 

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Trên mạng xã hội Weibo lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc Dương Tử giản dị đi spa cùng với nhân vật đặc biệt trong thời gian quay Trường Tương Tư.

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