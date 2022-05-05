'Gấu mẹ vĩ đại' của Dương Tử: cũng làm trong ngành giải trí, từng 'lồng tiếng' cho Chân Hoàn Truyện và Thiên Long Bát Bộ

Nhắc đến Dương Tử, ai cũng biết cô xuất thân từ sao nhí. Chỉ mới 7 tuổi, cô bước chân vào giới giải trí với tác phẩm truyền hình đầu tay mang tên Hiếu trang bí sử. Và hiện tại đang là một trong những tiểu hoa lưu lượng hot nhất Cbiz hiện nay. Có được thành công ấy, một phần rất lớn nhờ sự ủng hộ giúp sức của mẹ Dương Tử.

Mã Hải Yến từng tốt nghiệp từ một học viện ngoại ngữ nổi danh, thông thạo tiếng Nga. Cô từng là học trò của Kim Nghị, cây đa cây đề trong làng lồng tiếng của Trung Quốc. Bằng tài năng, sự chăm chỉ cùng sự dẫn dắt của giáo viên, sau khi tốt nghiệp, mẹ Dương Tử đã trở thành một trong những cái tên được nhiều đoàn làm phim chọn lựa nhất.

Các trang tin mạng Hoa ngữ tiết lộ, mẹ của Dương Tử là Mã Hải Yến. Đây là nữ cường nhân trong lĩnh vực lồng tiếng của Hoa ngữ. Tuy nhiên, mẹ Dương Tử quá kín tiếng, nữ diễn viên cũng ít khi hé lộ về công việc của mẹ mình.

Mẹ Dương Tử là cô Mã Hải Yến - Ảnh minh họa: Internet

Trong sự nghiệp của mình, mẹ Dương Tử từng là diễn viên lồng tiếng cho những mỹ nhân lừng danh trên màn ảnh như Dương Mịch, Tưởng Cần Cần, Hoắc Tư Yến, Tưởng Hân, Dương Tuyết, Bạch Băng... Đồng thời, cô cũng góp giọng trong các tác phẩm kinh điển như Thiên Long Bát Bộ 2003 (lồng tiếng cho nhân vật A Châu của Lưu Đào) hay Chân Hoàn Truyện (lồng tiếng cho nhân vật Cận Tịch). Hiện tại, cô Mã Hải Yến từng làm đạo diễn lồng tiếng cho Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Cầu Thang Tình Yêu...

Mã Hải Yến từng lồng tiếng cho nhân vật Cận Tịch trong Chân Hoàn Truyện - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, mẹ Dương Tử từng tham gia phim của con gái với vai trò là nhân vật khách mời, tác phẩm vừa mới lên sóng trong năm ngoái (Nữ Bác Sĩ Tâm Lý). Tuy nhiên, bộ phim này lại không mang về thành tích tốt, cái kết của bộ phim gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số người thì hài lòng với cái kết ngọt ngào nhưng một lượng netizen lại tỏ ra tức giận vì phim “đầu voi đuôi chuột”, cái kết bị chê là vớ vẩn.

Mẹ Dương Tử từng đóng vai khách mời trong phim của con gái - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, có nhiều nguồn tin tiết lộ rằng bà Mã Hải Yến cũng chính là quản lý hiện tại của Dương Tử. Chính mẹ là động lực để Dương Tử giữ được niềm đam mê với diễn xuất, bất chấp quá khứ khó khăn nhiều sóng gió. Khi Dương Tử còn là diễn viên nhí chưa có địa vị, cô từng bị đuổi khỏi đoàn phim, bị giành mất vai... Những lần như thế, mẹ Dương Tử luôn đồng hành cùng con gái, động viên và an ủi cô.

Bà Mã Hải Yến cũng chính là quản lý hiện tại của Dương Tử - Ảnh minh họa: Internet

Khi nữ diễn viên Tống Đan Đan khuyên Dương Tử nên bỏ nghề vì ngoại hình không phù hợp, chính mẹ cô nàng là người vẫn giữ vững niềm tin vào con gái, giúp Dương Tử tìm kiếm các cơ hội được đóng phim, rèn luyện kỹ năng diễn xuất, ghi danh vào học viện điện ảnh Bắc Kinh để theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp, đốc thúc con gái cân bằng giữa việc học văn hóa và quay phim.

Gia đình luôn đồng hành cùng Dương Tử trong nghệ thuật - Ảnh minh họa: Internet

Có người mẹ vĩ đại, Dương Tử luôn giữ được sự lạc quan mạnh mẽ giữa làng giải trí lắm thị phi.