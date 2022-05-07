Chưa lên sóng, Trầm Vụn Hương Phai vướng nghi vấn phải dùng đến nhân viên lồng tiếng vì đài từ của Dương Tử - Thành Nghị quá tệ?

Trầm Vụn Hương Phai là một trong những bộ phim cổ trang được mong chờ nhất trong thời gian tới. Sau thời gian đóng máy, bộ phim đã được cấp giấy phép hồi 29/4. Bộ phim dự kiến lên sóng vào quý 2 năm nay với 40 tập.

Cụ thể, nguồn tin cho biết đoàn phim Trầm Vụn Hương Phai đang chuẩn bị sẵn hai bản thu âm giọng của diễn viên và cả nhân viên lồng tiếng. Trong đó bao gồm cả bản thu của bộ đôi nam nữ chính Dương Tử - Thành Nghị.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung cho biết ê-kíp Trầm Vụn Hương Phai đang có ý định sử dụng nhân viên lồng tiếng cho tuyến nhân vật trong phim.

Blogger còn cho biết thêm hiện đoàn phim của Dương Tử chưa chốt được sẽ sử dụng bản nào lúc phim lên sóng. Cho nên trailer mà khán giả xem thực chất được ekip dùng với mục đích thăm dò ý kiến của cộng đồng mạng.

Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, cả dàn diễn viên và ekip Trầm Vụn Hương Phai đều chưa lên tiếng trước các thông tin trên. Trên các diễn đàn, cư dân mạng và những khán giả trông đợi bộ phim bấy lâu nay đã bàn luận vô cùng sôi nổi.

Hầu hết khán giả xem trailer Trầm Vụn Hương Phai đều cho rằng đài từ của các diễn viên trong phim đang ở mức khá, không nhất thiết phải nhờ nhân viên lồng tiếng. Trong đó, đài từ của Dương Tử được cho là vô cùng phù hợp với nhân vật của cô trong phim.

Điều này không quá ngạc nhiên khi Dương Tử từng được khen ngợi là diễn viên thực lực về cả nhan sắc, diễn xuất lẫn đài từ. Minh chứng là các bộ phim do cô đóng chính trong quá khứ như Hương Mật Tựa Khói Sương hay Cá Mực Hầm Mật đều giành được nhiều lời khen của khán giả. Bên cạnh đó, đài từ của Thành Nghị và các diễn viên khác được nhận xét là không quá xuất sắc nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Nghi vấn Dương Tử và Thành Nghị phải dùng lồng tiếng trong phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng ekip Trầm Vụn Hương Phai có thể cân nhắc sử dụng nhân viên lồng tiếng nếu điều đó tạo hiệu ứng và chất lượng tốt cho phim.

Được biết, việc sử dụng nhân viên lồng tiếng trong một bộ phim là bất đắc dĩ trong trường hợp diễn viên có đài từ không phù hợp với nhân vật. Việc lồng tiếng phổ biến hơn ở các bộ phim cấp S , khi đó các nhà sản xuất luôn mong đứa con tinh thần của họ được hoàn hảo nhất có thể.

Hiện, thông tin trên chưa có xác nhận chính thức từ đoàn phim. Khán giả tiếp tục mong chờ ngày lên sóng của phim Trầm vụn hương phai để biết thực hư ra sao.