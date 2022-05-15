Dương Tử - Tiêu Chiến hợp tác lần 2 trong phim ngôn tình mới, netizen 'tỏ ra' quan ngại 'Ai sẽ vào phiên 1? Dương Tử xưa nay đâu có chịu để ai áp phiên bao giờ?'

Sao quốc tế 15/05/2022 11:24

Thông tin cho biết Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ hợp tác lần 2 trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo gây bàn tán xôn xao cộng đồng mạng.

Mới đây, có thông tin cho biết Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ hợp tác lần 2 trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.

Trước đó, có nguồn tin Tiêu Chiến và Dương Tử đều là những sao tuyến 1, khả năng hợp tác vẫn có nhưng là rất nhỏ, nếu tính đến chuyện cùng tiếp tục đóng phim thì hai người sẽ lại bị buộc chặt couple. Mặt khác, lịch trình của họ không khớp, thiếu kịch bản hay cùng một nhà đầu tư lớn như Tencent bởi thù lao của song đỉnh lưu là một áp lực khá lớn đối với các nhà đầu tư. Có thông tin cho biết, Tống Uy Long và Ngu Thư Hân đã được tạm định sẽ diễn chính trong bộ phim này.

Dương Tử - Tiêu Chiến hợp tác lần 2 trong phim ngôn tình mới, netizen 'tỏ ra' quan ngại 'Ai sẽ vào phiên 1? Dương Tử xưa nay đâu có chịu để ai áp phiên bao giờ?' - Ảnh 1
Dương Tử và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

 

Thế nhưng mới đây, có tin đưa ra Rất Nhớ Rất Nhớ Anh đã được thăng cấp thành bộ phim trọng điểm. Phía nhà sản xuất cũng đang gấp gáp tuyển 2 diễn viên tuyến 1 để vào vai nam nữ chính. Theo đó, Dương Tử và Tiêu Chiến đang là những diễn viên được nhắm đến. Tin tức này vừa được đưa ra đã khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Dương Tử - Tiêu Chiến hợp tác lần 2 trong phim ngôn tình mới, netizen 'tỏ ra' quan ngại 'Ai sẽ vào phiên 1? Dương Tử xưa nay đâu có chịu để ai áp phiên bao giờ?' - Ảnh 2
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

 

Dương Tử - Tiêu Chiến hợp tác lần 2 trong phim ngôn tình mới, netizen 'tỏ ra' quan ngại 'Ai sẽ vào phiên 1? Dương Tử xưa nay đâu có chịu để ai áp phiên bao giờ?' - Ảnh 3
Tống Uy Long - Ảnh: Internet

 

Nhiều cư dân mạng cho rằng Dương Tử và Tiêu Chiến không hợp vai trong nguyên tác, giữ Tống Uy Long và Ngu Thư Hân sẽ hợp hơn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả lo ngại cuộc chiến phiên vị giữa 2 ngôi sao này sẽ xảy ra. Trước đó, Dương Tử từng áp phiên Tiêu Chiến khi hợp tác cùng nhau, tuy nhiên hiện tại địa vị giới của cả 2 đã ngang bằng nên sẽ rất khó để có thể quyết định ai đứng trước.

- Dương Tử - Tiêu Chiến hợp tác lần 2 cũng không phải không được, nhưng ai sẽ vào phiên 1. Dương Tử thì xưa nay đâu có chịu để ai áp phiên bao giờ.

- Từ Thanh Trâm Hành đến Trầm Vụn Hương Phai Dương Tử đều gây tranh cãi vì drama tranh phiên vị, nếu hợp tác cùng Tiêu Chiến thì chắc chắn vụ lại sẽ lại tiếp tục.

- Phim trước danh tiếng Tiêu Chiến chưa bằng Dương Tử nhưng giờ thì chắc chắn cậu sẽ không để ai áp phiên mình đâu.

- Thấy cặp này không hợp nguyên tác lắm, hay là giữ Tống Uy Long và Ngu Thư Hân đi.

Dương Tử - Tiêu Chiến hợp tác lần 2 trong phim ngôn tình mới, netizen 'tỏ ra' quan ngại 'Ai sẽ vào phiên 1? Dương Tử xưa nay đâu có chịu để ai áp phiên bao giờ?' - Ảnh 4
Nguồn tin Dương Tử chuẩn bị tái hợp lần 2 với Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

 

Là sao nữ có lưu lượng lớn, nhưng Dương Tử cũng không ít lần gây mất hảo cảm vì loạt drama tranh phiên vị trong các dự án phim từng nhận. Do vậy, khán giả lo ngại nàng tiểu Hoa và Tiêu Chiến sẽ tiếp tục tranh phiên nếu hợp tác lần 2 trong bộ phim Rất Nhớ Rất Nhớ Anh.

 

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Từ khóa:   dương tử tiêu chiến tống uy long ngu thư hân cbiz

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