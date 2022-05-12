Mới được cấp giấy phép lên sóng, rộ thêm tin Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có nguy cơ không có lịch chiếu vì bị tố đạo văn?

Sao quốc tế 12/05/2022 16:50

Trầm vụn hương phai có nguy cơ không có lịch chiếu vì một blogger đã đăng bài tố cáo tiểu thuyết Trầm Vụn Hương Phai là đạo văn khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo thông tin mới đây, bộ phim cổ trang, tiên hiệp Trầm Vụn Hương Phai đã chính thức được cấp giấy phép phát sóng. Phim bao gồm 40 tập, dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong quý 2 tới.

Mới được cấp giấy phép lên sóng, rộ thêm tin Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có nguy cơ không có lịch chiếu vì bị tố đạo văn? - Ảnh 1
Trầm vụn hương phai - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, mới đây, một blogger đã đăng bài tố cáo tiểu thuyết Trầm Vụn Hương Phai là đạo văn. Sự việc sau đó khiến cộng đồng mạng xôn xao, có nhiều khán giả cho rằng đây là ‘chiêu’ của đoàn làm phim nhằm tạo nhiệt cho phim trước khi lên sóng.

Ngay sau đó, một nguồn tin khác đã tiết lộ tình hình hiện tại của Trầm Vụn Hương Phai. Có nguồn tin cho rằng công ty Hoan Thụy đang vô cùng khẩn trương liên hệ với nhà đài để cho phim lên sóng nhưng tình hình không mấy khả quan do số lượng các phim thuộc thể loại cổ trang được chiếu trên đài thực sự rất ít.

Tuy nhiên, lý do quan trong nhất khiến Trầm Vụn Hương Phai mất suất chiếu đài là vì nguyên tác của phim bị tố đạo văn, các nhà đài cũng tỏ ra ái ngại. Chính vì vậy, bộ phim được dự đoán sẽ bị hoãn chiếu cho đến khi có quyết định chiếu đài hay chỉ được chiếu mạng.

Mới được cấp giấy phép lên sóng, rộ thêm tin Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có nguy cơ không có lịch chiếu vì bị tố đạo văn? - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Trầm Vụn Hương Phai đã được đóng máy từ lâu, sau đó cũng được Youku tích cực quảng bá thế nhưng đến hiện tại vẫn chưa công bố lịch chiếu chính thức. Điều này khiến nhiều khán giả lo lắng bởi thời gian lên sóng càng lâu thì nhiệt độ của phim sẽ càng giảm.

Mới được cấp giấy phép lên sóng, rộ thêm tin Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có nguy cơ không có lịch chiếu vì bị tố đạo văn? - Ảnh 3
Trầm Vụn Hương Phai chưa có lịch chiếu chính thức - Ảnh: Internet

 

Trầm Vụn Hương Phai (Trầm Hương Như Tiết) với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Dương Tử, Thành Nghị được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Phim kể về Nham Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu Nhan Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người.

Cộng đồng mạng tiếp tục mong chờ thông tin chính thức từ phía nhà đài.

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