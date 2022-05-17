Rộ tin Lão Cửu Môn 2 sẽ mời 'bản sao Triệu Lệ Dĩnh' Viên Băng Nghiên vào vai nữ chính thay vì bản gốc như hồi mùa 1?

Lão Cửu Môn lên sóng vào năm 2016 và từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhờ nội dung hấp dẫn. Được xem là tiền truyện của Đạo Mộ Bút Ký, kể về quá trình hình thành tình bạn giữa Trương Khải Sơn (Trần Vỹ Đình) và Nhị Nguyệt Hồng (Trương Nghệ Hưng) đi khám phá ngọn núi bí ẩn, đồng thời dẫn đầu đoàn quân bảo vệ nhân dân thoát khỏi sự xâm hại của quân giặc. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh trong vai Doãn Tân Nguyệt - "bóng hồng" có tuyến tình cảm với nam chính Trần Vỹ Đình.

Được biết thì nhà sản xuất Lão Cửu Môn 2 muốn tập hợp dàn diễn viên ban đầu nhưng điều này rất khó khăn, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh. Đã 6 năm trôi qua, Triệu Lệ Dĩnh giờ trở thành ngôi sao hàng đầu trên màn ảnh và cô ấy đang bước vào giai đoạn chuyển hình rồi. Đối với một dự án nam chủ và mang hơi hướng thần tượng như Lão Cửu Môn thì chắc chắn bộ phim này sẽ không phải là sự lựa chọn thật sự tốt với Triệu Lệ Dĩnh.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Lão Cửu Môn - Ảnh: Internet

Chính vì Triệu Lệ Dĩnh khó có khả năng nhận phim phía đoàn phim Lão Cửu Môn 2 muốn mời Viên Băng Nghiên đến thay thế và đảm nhận vai nữ chính. Ở Lão Cửu Môn 1, vai nữ phụ Nha Đầu của Viên Băng Nghiên đã qua đời, nếu cô ấy trở thành nữ chính phần 2 thì không khác nào nhân vật này sẽ sống lại.

Viên Băng Nghiên từng vào vai Nha Đầu trong Lão Cửu Môn - Ảnh: Internet

Không chỉ có Lão Cửu Môn 2, gần đây các blogger đưa tin Viên Băng Nghiên sẽ thay Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai nữ chính trong Sở Kiều Truyện 2. Dù là Lão Cửu Môn 2 hay Sở Kiều Truyện 2 thì khán giả đều có phản hồi không mấy tích cực khi thấy Viên Băng Nghiên có khả năng sẽ nhận vai nữ chính. Với khán giả yêu thích cả 2 bộ phim này mà nói thì nhân vật Doãn Tân Nguyệt và Sở Kiều của Triệu Lệ Dĩnh đã ghi dấu ấn quá sâu đậm rồi, dù là ai cũng khó mà thay thế được.

Tạo hình của Viên Băng Nghiên thời Trung Hoa Dân Quốc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều netizen lại cho rằng chưa chắc Viên Băng Nghiên sẽ tham gia Lão Cửu Môn 2 và cả Sở Kiều Truyện 2. Thời điểm hiện tại, việc Viên Băng Nghiên bỗng dưng được đồn đoán tham gia các dự án phần 2 có Triệu Lệ Dĩnh từng đóng chính trước đó chẳng khác gì chiêu trò tạo nhiệt và chủ đề. Viên Băng Nghiên những năm qua vẫn luôn đi tiếp thị với danh “tiểu Triệu Lệ Dĩnh”.

Nhìn vào con đường phát triển sự nghiệp của Viên Băng Nghiên, phong cách và cách chụp hình của nữ diễn viên chẳng khác gì “copy – paste” từ Triệu Lệ Dĩn. Thậm chí trong khi bộ phim Chúc Khanh Hảo lên sóng, Viên Băng Nghiên cũng không quên gọi tên đàn chị và dùng đủ mọi loại tiếp thị để “ké fame”.

Viên Băng Nghiên 'copy - paste' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Đối với vai nữ chính trong Lão Cửu Môn 2 thì nhà sản xuất vẫn chưa có động thái gì và cũng không thể khẳng định là Viên Băng Nghiên sẽ tham gia.