Dân tình 'đào mộ' lại phim bị 'đắp chiếu' hơn 15 năm của Triệu Lệ Dĩnh, 'nhan sắc' thời ấy của mỹ nhân khiến ai cũng 'ngỡ ngàng'

Sao quốc tế 09/05/2022 19:00

Phim 'đắp chiếu' của Triệu Lệ Dĩnh 15 năm trước bất ngờ hot trở lại bởi nhan sắc thời ấy của mỹ nhân.

Nếu nhắc đến phim nằm kho của Triệu Lệ Dĩnh thì các netizen chỉ ấn tượng 2 dự án là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng thôi. Nhưng ngoài 2 dự án này ra thì Triệu Lệ Dĩnh còn có bộ phim đã ‘đắp chiếu’ suốt 15 năm đó là Nam Việt Vương.

Nam Việt Vương là một bộ phim lịch sử được đầu tư với kinh phí khủng và được tiến hành sản xuất vào năm 2006. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như: Lữ Lương Vỹ, Ninh Tịnh, Đường Quốc Cường, Vương Cương… Thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh mới là một nữ diễn viên vào nghề chưa lâu, lại không có người nâng đỡ nên cô chỉ được đảm nhận vai “phụ của phụ”. Tuy nhiên, đây cũng lại là một vinh dự lớn trong sự nghiệp của cô.

Dân tình 'đào mộ' lại phim bị 'đắp chiếu' hơn 15 năm của Triệu Lệ Dĩnh, 'nhan sắc' thời ấy của mỹ nhân khiến ai cũng 'ngỡ ngàng' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh của 15 năm trước - Ảnh: Internet

 

Vì chỉ được đảm nhận một vai diễn rất nhỏ nên hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong phim vô cùng hiếm. Tuy nhiên, những bức ảnh được leak ra đã khiến fan yêu mến cô vô cùng bất ngờ với gương mặt non nớt và mộc mạc của cô nàng ở độ tuổi 19. Quả thật, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh lúc này cũng không mấy nổi bật, cô có phần lép vế hơn so với những nàng mỹ nhân cùng thời và thật sự bị lấn át trước đàn chị Ninh Tịnh – người đảm nhận vai nữ chính trong Nam Việt Vương.

Dân tình 'đào mộ' lại phim bị 'đắp chiếu' hơn 15 năm của Triệu Lệ Dĩnh, 'nhan sắc' thời ấy của mỹ nhân khiến ai cũng 'ngỡ ngàng' - Ảnh 2
Nhân vật chính do Ninh Tịnh thủ vai - Ảnh: Internet

 

Nam Việt Vương đóng máy vào năm 2007 và bước vào giai đoạn chờ chiếu. Nhưng vì nhiều vấn đề có liên quan đến chính trị mà Nam Việt Vương bị hoãn chiếu không ít lần. Sau lần hủy chiếu vào năm 2011 thì Nam Việt Vương cũng chính thức rơi vào cảnh đắp chiếu nằm kho.

Dân tình 'đào mộ' lại phim bị 'đắp chiếu' hơn 15 năm của Triệu Lệ Dĩnh, 'nhan sắc' thời ấy của mỹ nhân khiến ai cũng 'ngỡ ngàng' - Ảnh 3
Nam Việt Vương đóng máy vào năm 2007 - Ảnh: Internet

 

Đến thời điểm hiện tại, đã 15 năm kể từ khi Nam Việt Phương bị đưa vào dĩ vãng. Đó cũng là khoảng thời gian mà Triệu Lệ Dĩnh từ một diễn viên không tên tuổi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Không những vậy, hiện tại con cô đã khôn lớn mà dự án thời mới vào nghề vẫn chưa thể chiếu nổi. Rất nhiều người tò mò, mong muốn được xem Triệu Lệ Dĩnh lúc thiếu nữ sẽ trông như thế nào. Tuy nhiên, việc Nam Việt Phương được phát hành cho đến thời điểm hiện tại vẫn là một điều khó có thể xảy ra.

Dân tình 'đào mộ' lại phim bị 'đắp chiếu' hơn 15 năm của Triệu Lệ Dĩnh, 'nhan sắc' thời ấy của mỹ nhân khiến ai cũng 'ngỡ ngàng' - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại xinh đẹp vạn người mê - Ảnh: Internet

 Dù vẻ đẹp thời ấy có phần mộc mạc, non nớt nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp có sẵn của Triệu Lệ Dĩnh dù ở hoàn cảnh nào.

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