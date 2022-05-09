Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

Năm 2014, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, người đẹp này bất ngờ tuyên bố kết hôn và hạ sinh cô con gái đầu lòng Tiểu Gạo Nếp cùng năm. Sau khi trở thành mẹ, Dương Mịch từng có giai đoạn bị chững lại trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sau đó người đẹp này đã để con gái lại cho ông bà nội nuôi bên Hồng Kông, còn bản thân quay lại Đại Lục để theo đuổi sự nghiệp.

So với những đồng nghiệp cùng thời khác thì Dương Mịch có em bé sớm nhất. Là một người sống hết mình vì công việc, ngay lúc đang mang thai thì Dương Mịch vẫn nhận dự án phim, thực hiện những pha hành động nguy hiểm. Sau khi sinh con, cô cũng không lựa chọn trở thành người phụ nữ của gia đình, chăm sóc chồng con mà ngay lập tức trở lại quay phim, đi sự kiện.

Dù đã là bà mẹ 1 con, nhưng Dương Mịch vẫn tạo ra loạt tác phẩm thành công và duy trì được danh tiếng của mình. Thậm chí, chemistry của người đẹp này với các bạn diễn nam được nhận xét là vẫn tốt như thuở chưa kết hôn. Đến nay, con gái Dương Mịch đã 7 tuổi, nàng tiểu Hoa cũng đã ly hôn và chuyên tâm vào công việc. Nhiều người cho rằng người đẹp 8x này là kẻ ham công tiếc việc, bỏ bê con cái, song Dương Mịch dù bận bịu vẫn duy trì thói quen về thăm con.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ thông báo việc kết hôn trong sự ngỡ ngàng của cư dân mạng. Đến đầu năm 2019, nàng tiểu Hoa hạ sinh con trai đầu lòng cho Phòng Thiệu Phong. Sau khi sinh con, cô nàng cũng mất khoảng 1 năm ở nhà rồi bắt đầu quay trở lại công việc. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại chấm dứt vào năm 2021 vừa qua.

Vì sở hữu gương mặt baby nên lúc nào nàng tiểu hoa cũng mang lại cảm giác dễ thương, ngọt ngào. Nhưng cũng chính vì đặc điểm này mà Triệu Lệ Dĩnh luôn bị dư luận nhận xét là không hợp đi theo con đường phát triển về mảng thời trang. Nhưng sau khi sinh con thì phong cách của nữ diễn viên đã thay đổi rõ rệt, cô không còn trung thành đi theo phong cách trong sáng nữa, mà xây dựng hình tượng trở nên chững chạc hơn. Không biết có phải vì làm mẹ mà cô nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn không. Chỉ mất một năm, khí chất và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh đã thăng hạng rõ rệt, gần như thay đổi trở thành một con người khác.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh là bộ phim Hữu Phỉ đóng cùng Vương Nhất Bác và Ai Là Hung Thủ. Sau đó, cô nàng liên tục nhận thêm 2 bộ phim chính kịch khác là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng, mới nhất là Dữ Phượng Hành đóng cùng Lâm Canh Tân. Tần suất nhận phim mới của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Sau khi có con, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh vẫn duy trì ở mức ổn định, nàng tiểu Hoa vẫn là sao nữ nổi bật nhất lứa 85 trong khoản phim ảnh.

Angela Baby

Angela Baby - Ảnh: Internet

Sau Dương Mịch, Angela Baby là người đẹp thứ 2 trong lứa 85 quyết định kết hôn. Đến năm 2017, cô và Huỳnh Hiểu Minh đón chào cậu con trai đầu lòng Bọt Biển Nhỏ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thế kỷ của cặp đôi lại kết thúc vào năm 2022 khiến cho nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Cũng giống với Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy cũng rất chú trọng vào sự nghiệp. Nàng tiểu Hoa liên tục nhận lời tham gia các chương trình truyền hình và đóng phim. Tuy nhiên, người đẹp này cũng rất quan tâm đến con trai, cô thường xuyên đưa Bọt Biển nhỏ đi chơi cùng mình.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Nên duyên từ sau Bộ Bộ Kinh Tâm nhưng phải đến năm 2016, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long mới chính thức tổ chức hôn lễ. Đến năm 2019, cặp đôi đón chào cậu con trai đầu lòng có tên Bộ Bộ. Sau khi kết hôn, có con Lưu Thi Thi trở thành bà mẹ bỉm sữa chính hiệu khi hạn chế công việc để ở nhà chăm con.

Từ sau khi có con, nàng tiểu Hoa mới chỉ đóng 2 bộ phim truyền hình và tham gia một số sự kiện. So với 3 người đẹp trên, Lưu Thi Thi được coi là hình mẫu mẹ hiền vợ đảm khi chuyên tâm chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng, truyền thông xứ Trung vẫn chụp được ảnh Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đưa con trai nhỏ đi chơi. Phải đến đầu năm nay, nàng mỹ nhân này mới quay trở lại hoạt động nhiều hơn bằng cách tham gia các sự kiện và chụp ảnh tạp chí.

Đường Yên

Đường Yên - Ảnh: Internet

Năm 2018, Đường Yên và La Tấn tổ chức hôn lễ sau khi nên duyên nhờ bộ phim Cẩm Tú Vị Ương. 2 năm sau, bộ đôi Tấn Đường chính chức chào đón cô con gái đầu lòng trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Kể từ sau khi trở thành mẹ bỉm sữa, Đường Yên dưỡng như hoàn toàn ở ẩn để chăm sóc gia đình.

Đã gần 2 năm kể từ khi Yến Vân Đài kết thúc cũng là khi Đường Yên sinh con đầu lòng, nàng tiểu Hoa chưa nhận thêm dự án phim nào cả. Thỉnh thoảng dân tình có thấy cô nàng đi sự kiện nhưng sau đó lại im ắng rất lâu. Có vẻ như Đường Yên đang bận rộn với việc chăm sóc con nhỏ để ông xã La Tấn đi làm việc kiếm tiền. Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi này khiến bao người phải ghen tị.

Đều là những mỹ nhân xinh đẹp của Cbiz và cũng đều có con nhỏ nhưng dàn Hoa 85 trên có sự lựa chọn rất khác trong sự nghiệp. Trong khi Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy chọn sự nghiệp thì Đường Yên và Lưu Thi Thi lại chuyên tâm chăm sóc con nhỏ và gia đình của mình.