Triệu Lệ Dĩnh từng 'cướp vai' Dương Mịch vì có gương mặt bầu bĩnh? Netizen công nhận không thể phù hợp hơn

Sao quốc tế 08/05/2022 11:22

Một trong những bộ phim đầu tiên thành công của Triệu Lệ Dĩnh là do 'cướp vai' của Dương Mịch.

Năm 2013, phim truyền hình "Lục Trinh Truyền Kỳ" do "biên kịch vàng" Vu Chính chỉ đạo đã chính thức phát sóng. Với dàn diễn viên trẻ, đẹp, cốt truyện thú vị tuy có phần hơi "sến", bộ phim gây được tiếng vang lớn và đưa tên tuổi các ngôi sao đến gần với khán giả hơn.

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cướp vai' Dương Mịch vì có gương mặt bầu bĩnh? Netizen công nhận không thể phù hợp hơn - Ảnh 1
Lục Trinh Truyền Kỳ - Ảnh: Internet

 

Lục Trinh Truyền Kỳ cũng là một trong những bộ phim đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh. Cũng chính nhờ bộ phim này đã đưa nàng tiểu hoa đán đến gần hơn với công chúng và nhận được vô số dự án phim sau này.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Dương Mịch mới là người đầu tiên được cân nhắc cho vai chính của bộ phim. Khi đó, Dương Mịch khi đó có tên tuổi và khả năng diễn xuất nhỉnh hơn hẳn Triệu Lệ Dĩnh. Các nhà đầu tư cho phim đều muốn nữ diễn viên đóng chính để đảm bảo lượng người xem.

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cướp vai' Dương Mịch vì có gương mặt bầu bĩnh? Netizen công nhận không thể phù hợp hơn - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh được chọn thay vì Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Thế nhưng biên kịch của phim - Vu Chính lại đặc biệt yêu thích gương mặt tròn, nét đẹp trong sáng, đáng yêu của Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí "Vu mama" này còn khẳng định một cách chắc chắn rằng Lệ Dĩnh chính là Lục Trinh mà anh đang tìm kiếm.

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cướp vai' Dương Mịch vì có gương mặt bầu bĩnh? Netizen công nhận không thể phù hợp hơn - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh được chọn vì có gương mặt bầu bĩnh - Ảnh: Internet

 

Nhiều người cho biết Vu Chính đã có thiện cảm với Triệu Lệ Dĩnh từ trước, khi nữ diễn viên đóng trong Cung Tỏa Trầm Hương. Chính sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành vai diễn của nàng tiểu hoa đã khiến nhà biên kịch rất yêu mến và dành nhiều cơ hội để cô thể hiện năng lực của mình.

Quả thực sau đó, Lục Trinh Truyền Kỳ thành công, trở thành bộ phim hot nhất năm. Nhân vật Lục Trinh do Triệu Lệ Dĩnh đóng cũng nhận được nhiều tình cảm và sự công nhận từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cướp vai' Dương Mịch vì có gương mặt bầu bĩnh? Netizen công nhận không thể phù hợp hơn - Ảnh 4
Nhân vật Triệu Lệ Dĩnh đóng được khán giả đón nhận - Ảnh: Internet

 

Không thể phủ nhận, vai diễn này đã mở ra cho nữ diễn viên vô vàn thuận lợi để bước chân vào Cbiz.

 

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

Cái bóng của tứ đại hoa đán đương thời quá lớn nên khi cnet đề cử tân tứ đại hoa đán kế nhiệm gây nhiều tranh cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   triệu lệ dĩnh dương mịch sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Xuất hiện với nhan sắc trẻ trung, Triệu Lệ Dĩnh bị netizen nghi ngờ dùng 'dao kéo' để hồi xuân?

Xuất hiện với nhan sắc trẻ trung, Triệu Lệ Dĩnh bị netizen nghi ngờ dùng 'dao kéo' để hồi xuân?

Mỹ nhân Hoa Ngữ 'đọ sắc' qua loạt ảnh mới: Triệu Lệ Dĩnh gương mặt khác lạ, Na Trát hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh 'mừng sinh nhật' nhưng bị mỹ nhân 'diện sắc đỏ' lấn lướt

Mỹ nhân Hoa Ngữ 'đọ sắc' qua loạt ảnh mới: Triệu Lệ Dĩnh gương mặt khác lạ, Na Trát hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh 'mừng sinh nhật' nhưng bị mỹ nhân 'diện sắc đỏ' lấn lướt

Rộ tin Phùng Thiệu Phong không muốn cắt đứt liên lạc với Triệu Lệ Dĩnh vì điều này?

Rộ tin Phùng Thiệu Phong không muốn cắt đứt liên lạc với Triệu Lệ Dĩnh vì điều này?

Sau tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, rộ thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà?

Sau tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, rộ thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà?

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?