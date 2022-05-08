Năm 2013, phim truyền hình "Lục Trinh Truyền Kỳ" do "biên kịch vàng" Vu Chính chỉ đạo đã chính thức phát sóng. Với dàn diễn viên trẻ, đẹp, cốt truyện thú vị tuy có phần hơi "sến", bộ phim gây được tiếng vang lớn và đưa tên tuổi các ngôi sao đến gần với khán giả hơn.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Dương Mịch mới là người đầu tiên được cân nhắc cho vai chính của bộ phim. Khi đó, Dương Mịch khi đó có tên tuổi và khả năng diễn xuất nhỉnh hơn hẳn Triệu Lệ Dĩnh. Các nhà đầu tư cho phim đều muốn nữ diễn viên đóng chính để đảm bảo lượng người xem.

Lục Trinh Truyền Kỳ cũng là một trong những bộ phim đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh. Cũng chính nhờ bộ phim này đã đưa nàng tiểu hoa đán đến gần hơn với công chúng và nhận được vô số dự án phim sau này.

Triệu Lệ Dĩnh được chọn thay vì Dương Mịch - Ảnh: Internet

Thế nhưng biên kịch của phim - Vu Chính lại đặc biệt yêu thích gương mặt tròn, nét đẹp trong sáng, đáng yêu của Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí "Vu mama" này còn khẳng định một cách chắc chắn rằng Lệ Dĩnh chính là Lục Trinh mà anh đang tìm kiếm.

Triệu Lệ Dĩnh được chọn vì có gương mặt bầu bĩnh - Ảnh: Internet

Nhiều người cho biết Vu Chính đã có thiện cảm với Triệu Lệ Dĩnh từ trước, khi nữ diễn viên đóng trong Cung Tỏa Trầm Hương. Chính sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành vai diễn của nàng tiểu hoa đã khiến nhà biên kịch rất yêu mến và dành nhiều cơ hội để cô thể hiện năng lực của mình.

Quả thực sau đó, Lục Trinh Truyền Kỳ thành công, trở thành bộ phim hot nhất năm. Nhân vật Lục Trinh do Triệu Lệ Dĩnh đóng cũng nhận được nhiều tình cảm và sự công nhận từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Nhân vật Triệu Lệ Dĩnh đóng được khán giả đón nhận - Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận, vai diễn này đã mở ra cho nữ diễn viên vô vàn thuận lợi để bước chân vào Cbiz.