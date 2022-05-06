Xuất hiện với nhan sắc trẻ trung, Triệu Lệ Dĩnh bị netizen nghi ngờ dùng 'dao kéo' để hồi xuân?

Sao quốc tế 06/05/2022 16:00

Sau lời chê nhan sắc xuống cấp, mới đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với diện mạo trẻ trung nhưng lại bị CĐM nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ để hồi xuân.

Trong 1 clip tuyên truyền phim mới, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý của cộng đồng mạng, lộ nhan sắc cứng đờ, gương mặt sưng vù, mái tóc xoăn tít cộng thêm 10 tuổi, cùng với đó là visual xuống sắc thấy rõ.

Xuất hiện với nhan sắc trẻ trung, Triệu Lệ Dĩnh bị netizen nghi ngờ dùng 'dao kéo' để hồi xuân? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh từng khiến fan khóc thét vì nhan sắc cứng đờ của mình - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài khiến dân tình tá hỏa vì nhan sắc có phần đi xuống, mới đây Triệu Lệ Dĩnh lại bất ngờ được khen đẹp khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình.

Cụ thể, mới đây khi tham gia Đêm Hội Ngũ Tứ của CCTV, Triệu Lệ Dĩnh đã khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Không khó để nhận ra, Triệu Lệ Dĩnh đã có da có thịt và tràn đầy sức sống hơn trước đó rất nhiều. Gương mặt tròn xinh đẹp, má bánh bao đáng yêu của nàng tiểu Hoa khiến mọi người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xuất hiện với nhan sắc trẻ trung, Triệu Lệ Dĩnh bị netizen nghi ngờ dùng 'dao kéo' để hồi xuân? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc khi tham gia Đêm Hội Ngũ Tứ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó cũng có không ít người đặt ra nghi hoặc phải chăng Triệu Lệ Dĩnh đã can thiệp dao kéo để hồi xuân. Trong sự kiện Đêm Hội Ngũ Tứ và livestream nhãn hàng mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đều xuất hiện với phong cách trẻ trung ngọt ngào khác hẳn trước đây. Do vậy càng làm tăng thêm mối nghi trong lòng cư dân mạng.

Xuất hiện với nhan sắc trẻ trung, Triệu Lệ Dĩnh bị netizen nghi ngờ dùng 'dao kéo' để hồi xuân? - Ảnh 3
Không ít nghi vấn cho rằng Lệ Dĩnh dùng dao kéo để hồi xuân - Ảnh: Internet

Thế nhưng ngay lập tức đã có người đưa ra ý kiến phản đối. Triệu Lệ Dĩnh vốn có gương mặt tròn đáng yêu, chỉ cần ăn uống đầy đủ là sẽ dễ lấy lại trang thái như hồi chưa có con. Thêm vào đó, phong cách trang điểm của cô nàng đều được chuẩn bị sẵn cho phù hợp với sự kiện tham gia, nên nói Triệu Lệ Dĩnh phẫu thuật thẩm mỹ là không có căn cứ.

- Triệu Lệ Dĩnh tháng trước và tháng này trông khác nhau thật sự, có can thiệp dao kéo không nhỉ?

- Chẳng qua là ăn uống điều độ, thay đổi cách trang điểm thôi chứ nhìn Triệu Lệ Dĩnh vẫn vậy mà.

- Dĩnh bảo vốn đã ngọt ngào, đáng yêu nên nói cô ấy như vậy là không đúng, sau sinh cũng cần thời gian phục hồi và lấy lại sự cân bằng chứ.

- Dao kéo đâu trời, chẳng qua là thay đổi phong cách chút thôi. Có cảm giác giống như cô ấy hồi xuân vậy.

Xuất hiện với nhan sắc trẻ trung, Triệu Lệ Dĩnh bị netizen nghi ngờ dùng 'dao kéo' để hồi xuân? - Ảnh 4
Fan hâm mộ cho rằng Lệ Dĩnh vốn có gương mặt tròn đáng yêu chứ không thẩm mỹ như đồn đoán - Ảnh: Internet

Hiện tại, loạt ảnh tham gia sự kiện Đêm Hội Ngũ Tứ của nàng tiểu Hoa vẫn là chủ đề được dân tình bàn tán xôn xao.

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