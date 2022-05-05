Xôn xao thông tin 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh có được thành công như thời điểm hiện tại, phải chăng đều là một tay người đàn ông này tạo nên?

Sao quốc tế 05/05/2022 16:22

CĐM xứ Trung tin rằng, để có được thành công như ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh phải mang ơn nhân vật này rất nhiều.

Triệu Lệ Dĩnh vốn xuất thân từ nghèo khó, không có nhiều mối quan hệ hay tư bản chống lưng. Chính vì vậy, thành công của mỹ nhân họ Triệu luôn nhận rất nhiều sự ngưỡng mộ của người hâm mộ xứ Trung. 

Xôn xao thông tin 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh có được thành công như thời điểm hiện tại, phải chăng đều là một tay người đàn ông này tạo nên? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Ít ai biết trước khi trở thành một ngôi sao hạng A tại Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh từng làm nhiều công việc vất vả như phục vụ bàn, phát tờ rơi...nhiều người tin rằng khoảng thời gian khó khăn này đã trui rèn lên một ''nữ hoàng rating'' luôn tận tình trong công việc và luôn chuyên nghiệp trong từng dự án mà mình đảm nhận. 

Đến năm 2006, đài Chiết Giang tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ngôi sao của Yahoo". Triệu Lệ Dĩnh tham gia cuộc thi theo gợi ý của một đồng nghiệp và vô tình lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Với con mắt của một nhà đạo diễn, dường như ông biết chắc rằng người đẹp họ Triệu là người có tài trong nghiệp diễn xuất. 

Xôn xao thông tin 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh có được thành công như thời điểm hiện tại, phải chăng đều là một tay người đàn ông này tạo nên? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Phùng Tiểu Cương - Ảnh: Internet 

Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh tham gia ghi hình cho quảng cáo của vị đạo diễn tên tuổi họ Phùng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Chính nhờ sự nâng đỡ này, nàng tiểu hoa đã giành được vô số những lời mời tham gia diễn xuất trong những bộ phim khác như Cung Tỏa Trầm Hương, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt... Loạt phim đình đám đã đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh đến gần hơn với khán giả và giúp cô nàng có một chỗ đứng vững chắc trong Cbiz.

Xôn xao thông tin 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh có được thành công như thời điểm hiện tại, phải chăng đều là một tay người đàn ông này tạo nên? - Ảnh 3
Thành công của ''nữ hoàng rating'' có dấu ấn rất lớn đến từ vị đạo diễn họ Phùng - Ảnh: Internet

Có thể thấy, để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, Phùng Tiểu Cương rõ ràng là người có tầm ảnh hưởng nhất đối với ''nữ hoàng rating''. Hiện cả 2 vẫn đang giữ cho nhau mối quan hệ tốt đẹp và không quên dành những lời có cánh cho đối phương. 

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Từ khóa:   sao châu á Cbiz Triệu Lệ Dĩnh Phùng Tiểu Cương sao Hoa Ngữ

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