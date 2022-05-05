Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh tích cực tập luyện cho vai diễn, Lâm Canh Tân lại biến mất một cách khó hiểu, netizen mong chờ đôi 'trai tài gái sắc' tái hợp có nguy cơ vỡ mộng

Lâm Canh Tân đang nhận về nhiều chỉ trích khi chăm đi show mà bỏ mặc Triệu Lệ Dĩnh tập luyện chăm chỉ, chuẩn bị cho vai diễn trong Dữ Phượng Hành.

Mới đây, netizen rộ lên tin đồn Lâm Canh Tân nhận nhiều việc cùng lúc, hiện lịch trình đã gần kín, trong khi bạn diễn của nam diễn viên là Triệu Lệ Dĩnh đang tích cực tập luyện nhằm duy trì vóc dáng để quá trình ghi hình không bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, mà nhiều người cho rằng anh chàng đang tỏa ra thiếu trách nhiệm với dự án của nhà sản xuất. Nữ diễn viên họ Triệu tích cực tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn của mình - Ảnh: Internet Trước đó, ngay sau khi thông tin cặp đôi ''trai tài gái sắc'' trong Sở Truyện Kiều sắp sửa tái hợp với nhau, nhiều người đã cực kỳ vui mừng và háo hức chờ đợi bộ phim đến ngày ra mắt.

Netizen từng rất háo hức khi nghe thông tin cả 2 tái hợp với nhau - Ảnh: Internet Tuy nhiên, tin đồn nam diễn viên nhận nhiều việc đến mức kín lịch trình trước thềm quay Dữ Phượng Hành, khiến fan của cặp đôi nghi ngờ rằng phải chăng Lâm Canh Tân không phải là người sẽ đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh trong dự án sắp tới này? Xem ra những ai mong chờ cặp Canh Tân - Lệ Dĩnh tái hợp sắp có nguy cơ tan vỡ - Ảnh: Internet Phía Lâm Canh Tân vẫn chưa lên tiếng phản hồi bất kỳ thông tin nào. Khán giả vẫn vô cùng hy vọng sẽ được chứng kiến màn tái hợp của bộ đôi này.

Dữ Phượng Hành chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của Phỉ Ngã Tư Tồn kể về chuyện tình của thần quân gánh vác cả tam giới Thẩm Ly. Hai người vượt qua nhiều khó khăn để đem lại sự yên ổn của tam giới, trong thời gian đó cũng dần nảy sinh tình cảm với nhau. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra từ phía nhà làm phim là Lâm Canh Tân sẽ là nam chính trong dự án lần này.

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