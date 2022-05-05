Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường

Sao quốc tế 05/05/2022 19:02

Năm tiếc mục nổi bật trong Đêm hội thanh niên ngày 4 tháng 5: Trương Kiệt cùng các sinh viên biểu diễn ca khúc “Gửi thế hệ chúng ta”, Mao Bất Dịch trình diễn bài hát “Hòa vào biển lớn”, …

Sau kì nghỉ lễ Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5, thì Đêm hội ngày 4 tháng 5 cũng đã được bắt đầu với rất nhiều tiếc mục đặc sắc. Từ khi chương trình công bố danh sách các tiết mục trong đêm hội, trên mạng bắt đầu thảo luận rất sôi nổi và rất được mong chờ, phải đến đêm ngày 4 tháng 5 vừa qua chương trình chính thức được lên sóng.

Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường - Ảnh 1

1. Đàn Kiện Thứ - Ngâm thơ Đường

Đàn Kiện Thứ từ khi tham gia một chương trình tài năng đã nổi tiếng lại, và vô cùng “hot” gần đây. Với ngoại hình đẹp và khả năng chuyên môn tốt mà anh đã được thành công nhất định và còn được CCTV mời tham gia Đêm hội ngày 4 tháng 5.

Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường - Ảnh 2

 Lần này, anh ấy hóa thân thành thiếu niên cổ phong, giống như người cổ đại, xuyên không vời thời cổ đại, cùng với thi nhân Lý Bạch vạn cổ sầu, bàn về thơ Đường, dùng những thủ pháp khác nhau, khán giả xem như được đắm chìm vào thế giới của thơ Đường.

Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường - Ảnh 3

Sân khấu, ánh sáng được thiết kế bài trí đỉnh cao khiến người xem cảm nhận chân thật như Đàn Kiện Thứ thật sự bước vào thời cổ đại, đưa mọi người trải nghiệm những điều kỳ diệu của thơ Đường và tự tin khi mang dòng máu của một nền văn hóa tuyệt vời như vậy.

2. Triệu Lệ Dĩnh, Trần Vỹ Đình cùng biểu diễn trong một tiếc mục

Vào đêm ngày 4 tháng 5, điều khiến người hâm mộ CP phấn khích hơn cả chương trình là Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình xuất hiện trên cùng một sân khấu. Khi họ cùng hợp tác trong Lão Cửu Môn và Thục Sơn Chiến Kỷ, ở trên mạng không ít người đã ghép họ thành một đôi CP, và kể từ khi bộ phim kết thúc, dường như cả hai chưa bao giờ đúng chung sân khấu lần nào nữa.

Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường - Ảnh 4

Lần này, Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng biểu diễn ca khúc “Trung Quốc Duyên”, sự kết hợp giữa bài hát thịnh hành và một đoạn hí trong kinh kịch đã làm cho mọi người cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước của những người trẻ tuổi trong tiếng hát.

Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường - Ảnh 5

Trong chương trình, Triệu Lệ Dĩnh mặc một chiếc váy hoa sen trắng, trong khi Trần Vỹ Đình mặc một bộ đồ vest, dường như đưa mọi người trở lại thời kỳ huy hoàng đó.

3. Trương Kiệt cùng với các sinh viên trình diễn ca khúc “Gửi thế hệ chúng ta”

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Kiêt hát một ca khúc giàu năng lượng tích cực như vậy, trong "Thiếu niên Trung Quốc nói" trước đó anh cũng đã khiến giới trẻ tràn đầy năng lượng tích cực cảm động. Lần này, Trương Kiệt đã mang đến những ca khúc đầy cảm hứng cùng với các sinh viên đại học. “Gửi thế hệ chúng ta” với đầy nhiệt huyết, người nghe cũng phải hăng hái theo điệu nhạc.

Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường - Ảnh 6

Khi các sinh viên cùng ngân ca và hòa giao với nhau, mọi người như nhìn thấy được tinh thần tuổi trẻ đầy sức sống. Không hổ danh là Trương Kiệt, mỗi một lần hát là một lần đều mang hơi thở thiếu niên, đầy sảng khoái.

4. Ngô Lỗi – “Giấc mơ tỏa sáng”

Thiếu niên không chỉ phải có đam mê, có cốt cách mà còn phải có ước mơ cao cả, phải tin rằng ước mơ nào cũng có thể tỏa sáng, và đại diện tuổi trẻ lần này là Ngô Lỗi, với bộ trang phục màu trắng thuần khiết, đại biểu cho những thanh niên thanh thuần Trung Hoa, tâm hồn trong sáng, nhưng có thể tiếp nhận được mọi thứ trên đời.

Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường - Ảnh 7

Đặc biệt lần này Ngô Lỗi xuất hiện với một diện mạo mới, mái tóc dài uốn xoăn, cả người tỏa sáng trên sân khấu, cũng hy vọng thiếu niên nào cũng có thể tỏa sáng như Ngô Lỗi.

Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường - Ảnh 8

5. Mao Bất Dịch – “Hòa vào biển lớn”

Từ giấc mơ của Ngô Lỗi cho đến hòa vào biển lớn, có thể nói Đêm hôi ngày 4 tháng 5 lần này đã tổng kết được những trải nghiệm của giới tẻ. Nếu như “Giấc mơ tỏa sáng” dành cho những bạn trẻ theo đuổi theo ước mơ thì lần này “Hòa vào biển lớn” là nơi trú ngụ an ủi cho những người trẻ tuổi gặp phải chông gai và khó khăn trên con đường theo đuổi ước mơ của mình.

Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường - Ảnh 9

Và bài hát này do Mao Bất Dịch thể hiện là một cùng đúng đắn. Giọng hát của Mao Bất Dịch có khả năng chữa lành rất hiệu quả, trong giọng hát như đang kể một câu chuyện một cách uyển chuyển chữa lành trái tim tổn thương của biết bao nhiêu người. Cũng hy vọng rằng “Hòa vào biển lớn” này có thể chữa lành và động viên mỗi bạn và tôi trên con đường theo đuổi ước mơ của mình.

Năm tiết mục nổi bật trong Đêm hội ngày 4/5: Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vỹ Đình cùng tham gia một tiết mục, Đàn Kiện Thứ trang phục mang phong cách cổ phong ngâm thơ Đường - Ảnh 10

 

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