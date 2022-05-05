Dân tình sốc nặng khi biên kịch vàng Vu Chính bị 'gà cưng' Tống Uy Long đâm đơn kiện

Sao quốc tế 05/05/2022 11:57

Vụ kiện tranh chấp hợp đồng giữa Tống Uy Long và công ty của Vu Chính đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đa số điều bên vực diễn viên họ Tống.

Theo đó, ngày 5/5, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin diễn viên Tống Uy Long kiện công ty Đông Dương Hoan Ngu và công ty Hoắc Nhĩ Quả Tư Hoan Ngu. Được biết, công ty Đông Dương Hoan Ngu do Vu Chính điều hành, còn công ty Hoắc Nhĩ Quả Tư Hoan Ngu là công ty con của Đông Dương Hoan Ngu. 

Dân tình sốc nặng khi biên kịch vàng Vu Chính bị 'gà cưng' Tống Uy Long đâm đơn kiện - Ảnh 1
Biên kịch Vu Chính. Ảnh: Internet
Dân tình sốc nặng khi biên kịch vàng Vu Chính bị 'gà cưng' Tống Uy Long đâm đơn kiện - Ảnh 2
Tống Uy Long trong Lấy danh nghĩa người nhà. Ảnh: Internet

Tống Uy Long đã trở thành nghệ sĩ hợp đồng của công ty Đông Dương Hoan Ngu từ cuối năm 2015, đến nay đã được 7 năm. Trong ngần ấy nâm, Tống Uy Long được cho là liên tục bị kìm hãm sự nghiệp. Từ sau các phim nổi đình đám như Trạm kế tiếp là hạnh phúc và Lấy danh nghĩa người nhà, nam diễn viên rất ít cơ hội được tiếp xúc với những kịch bản chất lượng. Điều này trái ngược với hứa hẹn ban đầu của công ty với Tống Uy Long.

Dân tình sốc nặng khi biên kịch vàng Vu Chính bị 'gà cưng' Tống Uy Long đâm đơn kiện - Ảnh 3
Tống Uy Long trong Trạm kế tiếp là hạnh phúc. Ảnh: Internet

Ngay sau khi tin tức được đưa ra, đa phần khán giả đều bên vực nam diễn viên và cho rằng công ty Vu Chính kiềm hãm, không tạo điều kiện để diễn viên phát triển sự nghiệp khiến "giọt nước tràn ly". Hành động của nam diễn viên cũng được khen ngợi là dũng cảm vì anh dám đương đầu với công ty lớn.

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