Ông xã Chương Tử Di bị vợ cũ oán hận, tuyên bố sẽ 'làm phiền đến cuối đời'

Dù đã ly hôn nhiều năm, người mẫu Cát Hội Tiệp vẫn thường xuyên nhắc đến tên của ông xã Chương Tử Di với thái độ tức giận và oán trách, cô còn tuyên bố sẽ 'làm phiền' Uông Phong đến cuối cuộc đời này.

Sina đưa tin, mới đây người mẫu Cát Hội Tiệp đã có buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Trong buổi nói chuyện này, cô đã không kìm được nước mắt và bật khóc nức nở khi bị so sánh với Chương Tử Di và liên tục bị hỏi về cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ Uông Phong. Cát Hội Tiệp không kìm được nước mắt khi bị so sánh với Chương Tử Di và liên tục bị hỏi về cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ Uông Phong - Ảnh: Internet "Tôi không muốn nói về con người đó, cũng không muốn bị so sánh với bất kỳ ai. Tôi đã im lặng, nhưng các bạn là người khơi mào lại mâu thuẫn giữa chúng tôi.

Tôi hận Uông Phong. Tôi sẽ làm phiền anh ta cả đời, và chẳng bao giờ nói tốt cho anh ta dù chỉ một câu. Vì Uông Phong, tôi hứng chịu không biết bao nhiêu trận bạo lực mạng." - Cát Hội Tiệp nói trong nước mắt. Cát Hội Tiệp kết hôn với nam ca sĩ Uông Phong và sinh con ở tuổi 18 - Ảnh: Internet Sinh năm 1987, Cát Hội Tiệp từng là siêu mẫu đình đám của C-biz. Tuy nhiên, ở tuổi 18, cô lại quyết định kết hôn với nam ca sĩ Uông Phong và sinh con. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài hơn 1 năm rồi tan vỡ, nam tài tử họ Uông đảm nhận việc nuôi dưỡng con gái của hai người.

Cát Hội Tiệp từng bị công chúng chỉ trích không ngừng vì các tin đồn bỏ bê gia đình và vui chơi không quan tâm đến con nhỏ - Ảnh: Internet Thời điểm hai người ly hôn, Cát Hội Tiệp bị công chúng chỉ trích không ngừng vì các tin đồn bỏ bê gia đình và vui chơi không quan tâm đến con nhỏ. Tuy nhiên, về phía Cát Hội Tiệp, nữ người mẫu này lại liên tục lên mạng chửi rủa và mắng nhiếc chồng cũ là người đã phá hoại cuộc sống cũng như sự nghiệp của cô, thậm chí khẳng định Uông Phong là một người chồng lăng nhăng, vô dụng và độc đoán. Uông Phong thường xuyên bị vợ cũ nguyền rủa trên MXH - Ảnh: Internet Khi Uông Phong tái hôn với Chương Tử Di vào năm 2015, Cát Hội Tiệp cũng thường xuyên đăng bài mỉa mai chuyện tình cảm của chồng cũ và Ảnh hậu Trung Quốc. Nữ minh tinh họ Chương cũng vô tình bị kéo vào ân oán giữa chồng và vợ cũ của anh, thậm chí còn bị tố là dùng hình tượng "mẹ kế" nuôi con riêng của chồng để đánh bóng tên tuổi. Chương Tử Di vô tình bị lôi vào ân oán cũ ông xã và vợ cũ - Ảnh: Internet Quãng thời gian sau ly hôn với Uông Phong, Cát Hội Tiệp chìm sâu vào tai tiếng. Tuy tái hôn với một doanh nhân giàu có, truyền thông Trung Hoa vẫn bắt gặp cô đã qua đêm tại nhà một vị đại gia khác, thậm chí bị bắt vì sử dụng chất cấm dẫn đến việc bị chồng doanh nhân bỏ rơi vào đầu năm 2017.

Công chúng chẳng còn nhớ đến Cát Hội Tiệp đã từng là một siêu mẫu đình đám với vóc dáng quyến rũ và khuôn mặt khả ái - Ảnh: Internet Sự nghiệp lao dốc không phanh và việc tự đào thải bản thân đã khiến cho Cát Hội Tiệp đánh mất bản thân và mất hút giữa rừng hoa showbiz. Ngoài việc lên mạng nguyền rủa chồng cũ thì những năm gần đây, công chúng cũng chẳng còn ai nhớ đến Cát Hội Tiệp đã từng là một bông hoa rực rỡ đến nhường nào.

Châu Tấn và Chương Tử Di chung khung hình: Đại hoa đán nào nổi bật hơn? Châu Tấn và Chương Tử Di từng hợp tác trong bộ phim "Dạ yến" nên cả hai từng có thời gian thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

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