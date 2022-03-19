Chương Tử Di phải 'bán vội' biệt thự hàng chục tỷ đồng vì chồng vướng bê bối?

Sao quốc tế 19/03/2022 15:01

Thông tin Đại Hoa Đán 'bán tháo' biệt thự vừa được lan truyền, ngay lập tức cư dân mạng gọi tên Chương Tử Di.

Cách đây không lâu, một blogger Trung Quốc đã đăng bài về việc Đại Hoa Đán nào đó phải bán vội căn biệt thự hàng chục tỷ đồng. Người này viết: "Có một cô Đại Hoa trước đây từng đứng ra phủ nhận tin đồn ly hôn. Lúc trước cô cố gắng bán căn biệt thự với giá hàng chục triệu tệ (hàng chục tỷ đồng) nhưng bây giờ lại hạ giá mà vẫn chưa bán được nhà".

Người này còn tiết lộ thêm: "Với đẳng cấp của đại Hoa đán này, đáng lẽ ra cô ấy không hề thiếu tiền, vậy nhưng bây giờ lại phải hạ giá biệt thự. Ngoại trừ vấn đề thuế, còn có 1 khả năng đó chính là chồng cô ta gặp chuyện lớn rồi".

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Bài đăng của blogger thu hút sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Sau khi bài viết này được chia sẻ, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao về nhân vật được nhắc đến đầy ẩn ý này. Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người nhắc đến tên Chương Tử Di, bà xã của Uông Phong.

 

Đầu tiên, Chương Tử Di chính là một trong 4 Đại Hoa Đán của làng giải trí Hoa ngữ, bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Tiếp đó, cách đây không lâu, nữ diễn viên vướng tin đồn ly hôn ông xã Uông Phong nhưng cô đã tự mình phủ nhận. Khác hẳn với thời điểm vướng tin đồn ly hôn, lần này Chương Tử Di vẫn im hơi lặng tiếng khi bị đồn đoán đang bán tống bán tháo biệt thự. 

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Chương Tử Di và chồng cũ Uông Phong - Ảnh: Internet

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang xôn xao bàn tán về thông tin mà blogger đăng tải. Đáng chú ý, Chương Tử Di vẫn im hơi lặng tiếng chứ không lập tức lên tiếng phủ nhận như trước.

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