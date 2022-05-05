Sau scandal ngoại tình, sự nghiệp của Trần Tường - diễn viên Thần điêu đại hiệp (bản 2014) sa sút thấy rõ, phải kiếm sống bằng nghề livestream bán nội y.
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Mới đây, nhiều khán giả bất ngờ khi thấy sao nam phim Thần điêu đại hiệp (bản 2014) Trần Tường đang livestream bán nội y nữ, thậm chí anh còn nhiều hành động chứng minh chất lượng sản phẩm như 1 người bán hàng chuyên nghiệp. Ai ai cũng không ngờ đến việc một sao nam đầy triển vọng trong làng giải trí Hoa ngữ và mối tình đã từng lãng mạn với Mao Hiểu Đồng giờ lại sa sút và "rớt đài" thảm hại đến vậy.
Được biết, Trần Tường - Mao Hiểu Đồng từng có thời gian yêu nhau và chính thức đường ai nấy đi sau 2 năm, nguyên nhân là bởi nam diễn viên đã ngoại tình còn bị mỹ nhân họ Mao "bắt gian" ngay tại trận. Kể từ đây, sự nghiệp của nam thần điển trai này ngày càng sa sút. Vì không có dự án mời đóng nên Trần Tường phải nhận lời livestream bán hàng để kiếm sống.
Trần Tường sinh năm 1989, là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc. Năm 2010, anh tham gia chương trình Superboy của đài Hồ Nam và giành được giải thưởng quán quân khu vực Thành Đô, đứng ở vị trí thứ 5 trong vòng chung kết quốc gia. Từ đó Trần Tường bắt đầu gia nhập vào giới giải trí.
Trước khi sự nghiệp sa sút, Trần Tường từng góp mặt trong khá nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014, Thiếu Nữ Toàn Phong, Yêu Em Từ Dạ Dày, Let's Date,..