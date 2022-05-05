Mới đây, nhiều khán giả bất ngờ khi thấy sao nam phim Thần điêu đại hiệp (bản 2014) Trần Tường đang livestream bán nội y nữ, thậm chí anh còn nhiều hành động chứng minh chất lượng sản phẩm như 1 người bán hàng chuyên nghiệp. Ai ai cũng không ngờ đến việc một sao nam đầy triển vọng trong làng giải trí Hoa ngữ và mối tình đã từng lãng mạn với Mao Hiểu Đồng giờ lại sa sút và "rớt đài" thảm hại đến vậy.

Trần Tường livestream bán nội y. Ảnh: Internet

Hết thời, Trần Tường phải đi bán hàng kiếm sống. Ảnh: Internet

Được biết, Trần Tường - Mao Hiểu Đồng từng có thời gian yêu nhau và chính thức đường ai nấy đi sau 2 năm, nguyên nhân là bởi nam diễn viên đã ngoại tình còn bị mỹ nhân họ Mao "bắt gian" ngay tại trận. Kể từ đây, sự nghiệp của nam thần điển trai này ngày càng sa sút. Vì không có dự án mời đóng nên Trần Tường phải nhận lời livestream bán hàng để kiếm sống.