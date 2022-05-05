Sau tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, rộ thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà?

Sao quốc tế 05/05/2022 15:00

CĐM rộ lên thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà.

Cách đây không lâu, Dương Mịch cho hay sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì suốt thời gian làm việc với cường độ cao. Không những thế, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Dương Mịch đang đặt trọng tâm vào việc nâng đỡ gà nhà.

Sau tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, rộ thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà? - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo đó, gần đây cư dân mạng đang lan truyền thông tin cho biết Dương Mịch đã xem xét để mua lại rất nhiều tiểu thuyết nổi tiếng. Cô dự định mang những cuốn tiểu thuyết này về để Gia Hành tự sản xuất và tạo điều kiện cho nghệ nhân công ty có cơ hội tỏa sáng. Dương Mịch vốn còn có mối quan hệ rất tốt với 3 đài truyền hình lớn, thậm chí còn ký hợp đồng với nhau. Đây là cơ hội lớn cho những chế tác của Gia Hành được lên sóng truyền hình.

Sau tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, rộ thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà? - Ảnh 2
Dàn gà cưng của Dương Mịch - Ảnh minh họa: Internet

 

Thông tin này vừa được đưa ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Kể từ sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch chưa có thêm tác phẩm nào thực sự ấn tượng cả. Những bộ phim cô nàng đóng gần đây cũng không đạt được kết quả như mong đợi.

Sau tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, rộ thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà? - Ảnh 3
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - Ảnh minh họa: Internet

 

Trước đó, ngoài việc là nhất tỷ Gia Hành, Dương Mịch còn có cổ phần trong công ty. Do vậy, những động thái trên của nàng tiểu Hoa được cho là để chuyển hướng sang việc đầu tư, kiếm lợi. Như vậy, rất có thể trong tương lai, Dương Mịch sẽ nhận ít kịch bản hơn và sẽ tìm cách đưa gà nhà vào đoàn làm phim của mình.

Sau tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, rộ thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà? - Ảnh 4
 Dương Mịch được cho là sẽ hướng đến việc đầu tư làm bà chủ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy thông tin trên vẫn chưa được xác nhận, thế nhưng cư dân mạng có vẻ rất tin vào giả thiết này. Ở thời điểm hiện tại, đối thủ lớn nhất của Dương Mịch là Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu chuyển hình. Việc lựa chọn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng đã cho thấy quyết tâm của cô nàng. Hay ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có tác phẩm chính kịch là Công Tố Tinh Anh đang trong quá trình quay. Do vậy, Dương Mịch đang rất nóng lòng chuyển hình đáng tiếc lại chưa tìm thấy kịch bản phù hợp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2022: Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, Dương Mịch có mối quan hệ rất tốt với các đài truyền hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2022: Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, Dương Mịch có mối quan hệ rất tốt với các đài truyền hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   dương mịch gà cưng dương mịch triệu lệ dĩnh sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2022: Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, Dương Mịch có mối quan hệ rất tốt với các đài truyền hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2022: Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, Dương Mịch có mối quan hệ rất tốt với các đài truyền hình?

Xuất hiện với khí chất kiêu sa trong Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch khiến netizen 'choáng ngợp' trước vẻ đẹp không giới hạn ở tuổi 35

Xuất hiện với khí chất kiêu sa trong Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch khiến netizen 'choáng ngợp' trước vẻ đẹp không giới hạn ở tuổi 35

Rộ tin Dương Mịch bị nhà chồng cũ cấm gặp con sau khi 'đường ai nấy đi' với Lưu Khải Uy?

Rộ tin Dương Mịch bị nhà chồng cũ cấm gặp con sau khi 'đường ai nấy đi' với Lưu Khải Uy?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/5/2022: Dương Mịch thu hút tài nguyên tài thời trang sau khi thay đổi stylist, Angela Baby vẫn chưa thoát khỏi mác 'phụ nữ có gia đình'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/5/2022: Dương Mịch thu hút tài nguyên tài thời trang sau khi thay đổi stylist, Angela Baby vẫn chưa thoát khỏi mác 'phụ nữ có gia đình'?

Hộc Châu Phu Nhân thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Dương Mịch có phải là chất xúc tác tạo nên thành công này?

Hộc Châu Phu Nhân thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Dương Mịch có phải là chất xúc tác tạo nên thành công này?

Dương Mịch tuyên bố tạm ngừng hoạt động vì bế tắc công việc

Dương Mịch tuyên bố tạm ngừng hoạt động vì bế tắc công việc

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?