Sau tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, rộ thông tin Dương Mịch chơi lớn mua tiểu thuyết về tự sản xuất nâng gà nhà?

Cách đây không lâu, Dương Mịch cho hay sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì suốt thời gian làm việc với cường độ cao. Không những thế, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết Dương Mịch đang đặt trọng tâm vào việc nâng đỡ gà nhà.

Theo đó, gần đây cư dân mạng đang lan truyền thông tin cho biết Dương Mịch đã xem xét để mua lại rất nhiều tiểu thuyết nổi tiếng. Cô dự định mang những cuốn tiểu thuyết này về để Gia Hành tự sản xuất và tạo điều kiện cho nghệ nhân công ty có cơ hội tỏa sáng. Dương Mịch vốn còn có mối quan hệ rất tốt với 3 đài truyền hình lớn, thậm chí còn ký hợp đồng với nhau. Đây là cơ hội lớn cho những chế tác của Gia Hành được lên sóng truyền hình.

Thông tin này vừa được đưa ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Kể từ sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch chưa có thêm tác phẩm nào thực sự ấn tượng cả. Những bộ phim cô nàng đóng gần đây cũng không đạt được kết quả như mong đợi.

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngoài việc là nhất tỷ Gia Hành, Dương Mịch còn có cổ phần trong công ty. Do vậy, những động thái trên của nàng tiểu Hoa được cho là để chuyển hướng sang việc đầu tư, kiếm lợi. Như vậy, rất có thể trong tương lai, Dương Mịch sẽ nhận ít kịch bản hơn và sẽ tìm cách đưa gà nhà vào đoàn làm phim của mình.

Dương Mịch được cho là sẽ hướng đến việc đầu tư làm bà chủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy thông tin trên vẫn chưa được xác nhận, thế nhưng cư dân mạng có vẻ rất tin vào giả thiết này. Ở thời điểm hiện tại, đối thủ lớn nhất của Dương Mịch là Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu chuyển hình. Việc lựa chọn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng đã cho thấy quyết tâm của cô nàng. Hay ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có tác phẩm chính kịch là Công Tố Tinh Anh đang trong quá trình quay. Do vậy, Dương Mịch đang rất nóng lòng chuyển hình đáng tiếc lại chưa tìm thấy kịch bản phù hợp.