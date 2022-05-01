Hộc Châu Phu Nhân thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Dương Mịch có phải là chất xúc tác tạo nên thành công này?

Hộc Châu Phu Nhân vừa thiết lập kỷ lục rating khiến ai nấy cũng đều nể phục.

Được ra mắt từ thời điểm cách đây khá lâu vào năm 2021. Trong thời điểm Hộc Châu Phu Nhân ra mắt, khán giả dành nhiều sự quan tâm cho cặp đôi chính của phim là Dương Mịch và Trần Vỹ Đình, nhưng phần đông người hâm mộ cho rằng bộ phim như bước tụi dài của ''mỹ nhân rating'' khi không thể hiện đúng như sự kỳ vọng.

Dương Mịch trong Hộc Châu Phu Nhân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhất Hộc Châu Phu Nhân chính thức được giới thiệu tới khán giả Hàn Quốc thông qua đài truyền hình Trung Hoa TV. Bất ngờ là thành tích của bộ phim Ngay trong ngày đầu phát sóng, rating của phim đã lập kỷ lục cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Với thành tích bất ngờ này, nhiều netizen đã gửi lời chúc mừng đến đoàn làm phim và Dương Mịch, cũng như Trần Vỹ Đình. Bởi lẽ, Hàn Quốc nổi tiếng là một thị trường khó tính, thế nhưng Hộc Châu Phu Nhân đã đạt được thành tích cao.

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