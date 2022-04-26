Công khai chỉ trích con dâu cũ ''trước bàn dân thiên hạ'', bố của Lưu Khải Uy nhận về hàng loạt 'gạch đá' từ phía người hâm mộ Dương Mịch

Sao quốc tế 26/04/2022 16:57

Sự việc bố của Lưu Khải Uy nói xấu Dương Mịch, đang là đề tài nóng hổi lúc này tại xứ Cbiz.

Câu chuyện về vấn đề ly hôn của cặp đôi Dương MịchLưu Khải Uy vẫn chưa bao giờ hết hot.

Mới đây nhất, vấn đề này tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều netizen khi Lưu Đan bố của Lưu Khải Uy bất ngờ lên tiếng chia sẻ về cuộc sống của 2 cha con Lưu Khải Uy và cháu nội, tại một sự kiện. 

Công khai chỉ trích con dâu cũ ''trước bàn dân thiên hạ'', bố của Lưu Khải Uy nhận về hàng loạt 'gạch đá' từ phía người hâm mộ Dương Mịch - Ảnh 1
Lưu Khải Uy và bố - Ảnh: Internet

Cụ thể, Lưu Đan cho biết con trai ông là Lưu Khai Uy là một người cha tốt, chu toàn trong việc nuôi con nhỏ khi luôn dành thời gian bên cạnh con cái từng chút một. Trái ngược với cô con dâu cũ của ông là Dương Mịch lại thường xuyên bận rộn và có động thái thờ ơ trước việc chăm sóc con. 

Ngay sau khi những lời chia sẻ của Lưu Dan, nhiều người hâm mộ của Dương Mịch cho biết, họ tỏa cực kỳ bất bình với việc ''nói xấu'' con dâu cũ của mình trước bàn dân thiên hạ của Lưu Đan, bởi dù gì Dương Mịch vẫn đang là mẹ của cháu ông, nên việc có những lời lẽ không hay dành cho mẹ ruột của cô bé là việc làm không hay ho một chút nào. 

Công khai chỉ trích con dâu cũ ''trước bàn dân thiên hạ'', bố của Lưu Khải Uy nhận về hàng loạt 'gạch đá' từ phía người hâm mộ Dương Mịch - Ảnh 2
Dương Mịch và bố chồng chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với nhau - Ảnh: Internet

Về phía Dương Mịch, ''nữ hoàng rating'' cũng không hề lên tiếng về điều gì với những phát ngôn của bố chồng cũ. Sau vụ lùm không đáng có này, với một số phận netizen hy vọng cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy quay lại với nhau, e rằng khó có thể xảy ra hiện thực. 

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Từ khóa:   sao châu á Lưu Khải Uy Dương Mịch Lưu Đan Cbiz

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