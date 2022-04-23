Liên tục đăng tải hình ảnh mua sắm, du lịch cùng bạn bè, Dương Mịch bị netizen chỉ trích: 'Tôi nghĩ cô ấy nên bớt thời gian đi du lịch để thăm con gái thì hơn'

Mới đây, cha của Lưu Khải Uy là ông Lưu Đan đã có mặt tại một sự kiện, cũng tại đây cha của nam diễn viên đã có những lời chia sẻ về cuộc sống hiện tại của con trai và cháu nội.

Lưu Đan và con trai - Ảnh: Internet

"Trong khoảng thời gian dịch bệnh, Lưu Khải Uy gần như không ra ngoài. Con trai tôi dành toàn bộ thời gian để ở nhà chơi cùng cháu gái, cả hai đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Lưu Khải Uy cũng rất trân trọng mỗi ngày được ở bên con", Lưu Đan nói.