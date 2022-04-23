Liên tục đăng tải hình ảnh mua sắm, du lịch cùng bạn bè, Dương Mịch bị netizen chỉ trích: 'Tôi nghĩ cô ấy nên bớt thời gian đi du lịch để thăm con gái thì hơn'

Sao quốc tế 23/04/2022 19:44

Việc Dương Mịch bỏ bê, không quan tâm đến con gái đang là đề tài nóng hổi, được các netizen đem ra bàn tán trong những ngày vừa qua.

Mới đây, cha của Lưu Khải Uy là ông Lưu Đan đã có mặt tại một sự kiện, cũng tại đây cha của nam diễn viên đã có những lời chia sẻ về cuộc sống hiện tại của con trai và cháu nội. 

Liên tục đăng tải hình ảnh mua sắm, du lịch cùng bạn bè, Dương Mịch bị netizen chỉ trích: 'Tôi nghĩ cô ấy nên bớt thời gian đi du lịch để thăm con gái thì hơn' - Ảnh 1
Lưu Đan và con trai - Ảnh: Internet

"Trong khoảng thời gian dịch bệnh, Lưu Khải Uy gần như không ra ngoài. Con trai tôi dành toàn bộ thời gian để ở nhà chơi cùng cháu gái, cả hai đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Lưu Khải Uy cũng rất trân trọng mỗi ngày được ở bên con", Lưu Đan nói.

Liên tục đăng tải hình ảnh mua sắm, du lịch cùng bạn bè, Dương Mịch bị netizen chỉ trích: 'Tôi nghĩ cô ấy nên bớt thời gian đi du lịch để thăm con gái thì hơn' - Ảnh 2
Lưu Khải Uy và Dương Mịch thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Có thể thấy, qua lời kể của Lưu Đan, Lưu Khải Uy là một người cha tốt và luôn quan tâm đến con gái của mình từng chút một. Cũng từ đây, mà người hâm mộ lại hướng ánh nhìn của mình về phía Dương Mịch khi một số netizen cho rằng cô nàng dạo gần đây không quay về thăm con như trước. Thậm chí, đến sinh nhật con gái cưng của mình, cô nàng cũng không đăng đàn chúc mừng sinh nhật con. 

Liên tục đăng tải hình ảnh mua sắm, du lịch cùng bạn bè, Dương Mịch bị netizen chỉ trích: 'Tôi nghĩ cô ấy nên bớt thời gian đi du lịch để thăm con gái thì hơn' - Ảnh 3
Dương Mịch đang nhận nhiều sự chỉ trích vì thái độ thờ ơ với con gái - Ảnh: Internet

Thay vào đó, người hâm mộ liên tục thấy hình ảnh ''nữ hoàng rating'' đi du lịch và mua sắm. Việc làm của cô nàng đã vấp phải sự chỉ trích từ phía khán giả và cho rằng cô là một người thờ ơ với con của mình. 

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