Nhân vật Khanh Dao ở 'Ngự Giao Ký' lấy cảm hứng từ Quách Tương của Dương Mịch, liệu có lấn át?

Được lấy cảm hứng từ nhân vật Quách Tương của Dương Mịch, nhân vật Khanh Dao của Vương Nhất Phi nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Bộ phim "Ngự Giao Ký" do Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đang là một trong những bộ phim cổ trang thu hút được nhiều khán giả nhất. Các nhân vật trong phim đều nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả đặc biệt là nữ phụ Khanh Dao do Vương Nhất Phi đóng.

Mới đây, phía nhà sản xuất của Ngự Giao Ký đã tiết lộ rằng nhân vật Khanh Dao được lấy cảm hứng từ Quách Tương - nhân vật của Dương Mịch trong "Thần Điêu Đại Hiệp".

Nhân vật Khanh Dao của Vương Nhất Phi gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Cụ thể, nhà sản xuất của "Ngự Giao Ký" là Dương Liễu đã chia sẻ rằng: “Nhân vật Khanh Dao được chúng tôi lấy cảm hứng từ Quách Tương. Tôi không quên được cái cảm giác Quách Tương đem lòng yêu thích Dương Quá. Vì yêu thích nên mới hy vọng bản thân có thể trở thành người xứng đáng với đối phương. Khanh Dao cũng vậy, nàng ta là kiểu người tình yêu không nhất định phải có được mà sẽ thật tâm chúc phúc cho đối phương”.

Tạo hình Quách Tương của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Sau đó, cư dân mạng đã nổ ra trận tranh cãi gay gắt. Nhiều người cho rằng dù được lấy cảm hứng từ Quách Tương nhưng Khanh Dao của Vương Nhất Phi lại kém xa mọi mặt. Ngay từ tạo hình của Khanh Dao và Quách Tương cũng đã có sự khác biệt rất lớn. Trong các bản Thần Điêu Đại Hiệp, nhân vật Quách Tương đều khiến khán giả yêu thích vì vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương, tính cách vui vẻ đáng yêu. Đặc biệt, vai diễn Quách Tương của Dương Mịch đến nay vẫn khiến khán giả ghi dấu trong lòng.

Tuy nhiên, tạo hình của Khanh Dao trong Ngự Giao Ký lại bị khán giả chê bai rất nhiều. Đâu chỉ không đẹp, Khanh Dao của Vương Nhất Phi còn nhiều lần khiến khán giả ức chế vì dám động tay với Vân Hòa.

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