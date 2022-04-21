Bị bắt gặp đi ăn tối cùng với trai lạ, Dương Mịch vướng nghi vấn hẹn hò

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước những hình ảnh Dương Mịch xuất hiện trên phố khi đi ăn tối cùng một người đàn ông.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung chia sẻ những hình ảnh của Dương Mịch và người đàn ông đi cùng cô đều đeo khẩu trang để không bị nhận ra. Tuy nhiên, với "đôi chân truyện tranh" bé xíu đã khiến nhiều người ngay lập tức phát hiện đó là nữ diễn viên của "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa".

Sau khi những bức hình của Dương Mịch đi ăn tối với người đàn ông này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên hiện đang bắt đầu hẹn hò.

Dương Mịch xuất hiện trên phố khi đi ăn tối cùng một người đàn ông - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng tìm ra danh tính của người đàn ông này. Đó chính là Trương Đại Đại, một nam MC nổi tiếng kiêm diễn viên sinh năm 1990. Được biết, Trương Đại Đại và Dương Mịch vốn là bạn thân. Cả hai thường xuyên đi du lịch và mua sắm cùng nhau.

Thực tế, Trương Đại Đại cũng nổi tiếng là chơi thân với nhiều nữ nghệ sĩ của làng giải trí Hoa ngữ như Angela Baby và Tống Tổ Nhi.

Trương Đại Đại và Dương Mịch chỉ là bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân từng bị đồn hẹn hò, thậm chí còn lộ ảnh vào khách sạn nhưng cặp đôi nhất quyết không chịu lên tiếng thừa nhận. Ngay cả khi người đồng nghiệp trong giới Thẩm Đằng gián tiếp khẳng định họ đang yêu nhau nhưng rồi công chúng vẫn không thấy cặp sao có động tĩnh gì.

Dương Mịch hiện được đánh giá là ngôi sao thế hệ 8X có ảnh hưởng nhất giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất và cuộc sống riêng của nữ diễn viên sau khi ly hôn.

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