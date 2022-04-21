Bị bắt gặp đi ăn tối cùng với trai lạ, Dương Mịch vướng nghi vấn hẹn hò

Sao quốc tế 21/04/2022 20:27

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước những hình ảnh Dương Mịch xuất hiện trên phố khi đi ăn tối cùng một người đàn ông.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung chia sẻ những hình ảnh của Dương Mịch và người đàn ông đi cùng cô đều đeo khẩu trang để không bị nhận ra. Tuy nhiên, với "đôi chân truyện tranh" bé xíu đã khiến nhiều người ngay lập tức phát hiện đó là nữ diễn viên của "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa".

Sau khi những bức hình của Dương Mịch đi ăn tối với người đàn ông này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên hiện đang bắt đầu hẹn hò.

duong michBị bắt gặp đi ăn tối cùng với trai lạ, Dương Mịch vướng nghi vấn hẹn hò - Ảnh 2Bị bắt gặp đi ăn tối cùng với trai lạ, Dương Mịch vướng nghi vấn hẹn hò - Ảnh 3
Dương Mịch xuất hiện trên phố khi đi ăn tối cùng một người đàn ông - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng tìm ra danh tính của người đàn ông này. Đó chính là Trương Đại Đại, một nam MC nổi tiếng kiêm diễn viên sinh năm 1990. Được biết, Trương Đại Đại và Dương Mịch vốn là bạn thân. Cả hai thường xuyên đi du lịch và mua sắm cùng nhau.

Thực tế, Trương Đại Đại cũng nổi tiếng là chơi thân với nhiều nữ nghệ sĩ của làng giải trí Hoa ngữ như Angela Baby và Tống Tổ Nhi.

duong mich 1
Trương Đại Đại và Dương Mịch chỉ là bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân từng bị đồn hẹn hò, thậm chí còn lộ ảnh vào khách sạn nhưng cặp đôi nhất quyết không chịu lên tiếng thừa nhận. Ngay cả khi người đồng nghiệp trong giới Thẩm Đằng gián tiếp khẳng định họ đang yêu nhau nhưng rồi công chúng vẫn không thấy cặp sao có động tĩnh gì. 

Dương Mịch hiện được đánh giá là ngôi sao thế hệ 8X có ảnh hưởng nhất giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất và cuộc sống riêng của nữ diễn viên sau khi ly hôn.

Phim cổ trang của dàn tiểu hoa 85: Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân được mong đợi nhất

Phim cổ trang của dàn tiểu hoa 85: Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân được mong đợi nhất

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hợp cổ trang vậy nên dàn tiểu Hoa 85 luôn được mong đợi trở lại màn ảnh nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao bạn trai Dương Mịch

TIN LIÊN QUAN

Phim cổ trang của dàn tiểu hoa 85: Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân được mong đợi nhất

Phim cổ trang của dàn tiểu hoa 85: Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân được mong đợi nhất

Nguyên nhân Dương Mịch khó tìm được diễn viên nam đóng cặp trong dự án phim 'Kiều Tàng'

Nguyên nhân Dương Mịch khó tìm được diễn viên nam đóng cặp trong dự án phim 'Kiều Tàng'

Không phải Dương Mịch, Triệu Lộ Tư mới là người 'nên duyên' cùng Cung Tuấn trong 'Ti Mệnh'

Không phải Dương Mịch, Triệu Lộ Tư mới là người 'nên duyên' cùng Cung Tuấn trong 'Ti Mệnh'

Netizen 'cười xỉu' với Phù Dao phiên bản 'lồng tiếng disney', khen khẩu hình Dương Mịch hợp với tiếng anh hơn tiếng trung

Netizen 'cười xỉu' với Phù Dao phiên bản 'lồng tiếng disney', khen khẩu hình Dương Mịch hợp với tiếng anh hơn tiếng trung

Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện "tin đồn" vợ chồng đường ai nấy đi

Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện "tin đồn" vợ chồng đường ai nấy đi

Điểm mặt những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ,từng là người yêu Dương Mịch trên màn ảnh xứ Trung

Điểm mặt những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ,từng là người yêu Dương Mịch trên màn ảnh xứ Trung

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?