Netizen 'cười xỉu' với Phù Dao phiên bản 'lồng tiếng disney', khen khẩu hình Dương Mịch hợp với tiếng anh hơn tiếng trung

Sao quốc tế 21/04/2022 15:06

Phim Phù Dao vừa ra mắt phiên bản lồng tiếng anh khiến CĐM một phen cười ngất vì như đang xem phim hoạt hình.

Phù Dao là một trong những bộ phim được đánh giá cao của Dương Mịch. Mới đây, khán giả quốc tế đã có cơ hội được xem bộ phim này dưới hình thức phim lồng tiếng. Ngay sau đó, bộ phim đã trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng vì phần lồng tiếng quá giả trân. Mặc dù phát âm tốt nhưng chất giọng lồng tiếng có phần không phù hợp khiến cho khán giả phải "dở khóc dở cười" khi xem.

Netizen 'cười xỉu' với Phù Dao phiên bản 'lồng tiếng disney', khen khẩu hình Dương Mịch hợp với tiếng anh hơn tiếng trung - Ảnh 1
Phù Dao là một trong những bộ phim được đánh giá cao của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Phù Dao là bộ phim được đánh giá cao cả về nội dung lẫn hình thức. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Dao Hoàng Hậu của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên, được cả khán giả Trung Quốc và Việt Nam yêu thích.

Netizen 'cười xỉu' với Phù Dao phiên bản 'lồng tiếng disney', khen khẩu hình Dương Mịch hợp với tiếng anh hơn tiếng trung - Ảnh 2
Phù Dao là bộ phim được đánh giá cao cả về nội dung lẫn hình thức - Ảnh: Internet

Được đánh giá cao như vậy nhưng dường như việc chọn giọng lồng tiếng không phù hợp đã khiến cho bộ phim mất đi sự hấp dẫn ban đầu. Giọng lồng tiếng bị khán giả chê bai vì khác xa với tinh thần nhân vật, thậm chí nhiều khán giả còn liên tưởng tới phần lồng tiếng của những phim hoạt hình thuộc nhà Disney.

Một số bình luận của khán giả về phần lồng tiếng của Phù Dao: 

- Nghe cứ như đang xem phim Disney, ảo thật luôn đó.

- Phần lồng tiếng không hay là thật nhưng không thể vì thế mà phủ nhận sức hấp dẫn của bộ phim này. Phim này chiếu từ năm 2018 rồi, đến bây giờ xem lại vẫn thấy hay.

- Sao phần lồng tiếng giả trân quá vậy, không phù hợp với nhân vật chút nào hết.

- Buồn cười quá, nhưng nhìn chung đây cũng là cách hay để luyện kỹ năng nghe tiếng anh.

- Không nhận ra đây là bộ phim mà mình từng xem luôn đó, sao mà kì lạ đến mức này được vậy?

- Xem xong quên luôn bản gốc là có thật. Mà có vẻ khẩu hình miệng của Dương Mịch hợp với tiếng Anh hơn nhỉ, nghe phát âm tiếng Trung hơi mệt.

Được biết, ở phiên bản Phù Dao “không giọng disney”, Dương Mịch đã không hề sử dụng giọng thật của mình để lồng tiếng cho nhân vật Phù Dao. Người bấy lâu nay đứng đằng sau âm thầm giúp Dương Mịch có được ánh hào quang, không ai khác chính là diễn viên lồng tiếng Vương Tiêu Thiến. Giọng tự nhiên của Dương Mịch có tông quá cao và nghe hơi...chua nên không phù hợp với thể loại phim cổ trang. Nhất là đối với một nhân vật nữ cường như Phù Dao thì không thể cất lên thứ âm thanh nghe nhí nhảnh, đáng yêu như trẻ con vậy được.

Netizen 'cười xỉu' với Phù Dao phiên bản 'lồng tiếng disney', khen khẩu hình Dương Mịch hợp với tiếng anh hơn tiếng trung - Ảnh 3
Vương Tiêu Thiến lồng tiếng cho Dương Mịch phiên bản Phù Dao "không giọng disney" - Ảnh: Internet

Sau hơn 4 năm phát sóng tại Trung Quốc, việc Phù Dao được lồng tiếng và công chiếu ở nước ngoài đã khẳng định sức hút của bộ phim này. Tuy nhiên, việc lựa chọn chất giọng như vậy để lồng tiếng đã khiến cho bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết khán giả đều tỏ ra không mấy hài lòng với phiên bản Phù Dao này.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/4/2022: Lưu Diệc Phi có bạn trai, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch cùng nhau đầu tư về lĩnh vực phim ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/4/2022: Lưu Diệc Phi có bạn trai, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch cùng nhau đầu tư về lĩnh vực phim ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   dương mịch phù dao hoàng hậu diễn viên Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/4/2022: Lưu Diệc Phi có bạn trai, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch cùng nhau đầu tư về lĩnh vực phim ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/4/2022: Lưu Diệc Phi có bạn trai, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch cùng nhau đầu tư về lĩnh vực phim ảnh?

Phim cổ trang của dàn tiểu hoa 85: Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân được mong đợi nhất

Phim cổ trang của dàn tiểu hoa 85: Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân được mong đợi nhất

'Gà cưng' Dương Mịch 'đá bay' Ngu Thư Hân nên duyên với La Vân Hi trong Trường Nhai Trường? Netizen 'gật gù' ủng hộ không thể nào hợp hơn

'Gà cưng' Dương Mịch 'đá bay' Ngu Thư Hân nên duyên với La Vân Hi trong Trường Nhai Trường? Netizen 'gật gù' ủng hộ không thể nào hợp hơn

Nguyên nhân Dương Mịch khó tìm được diễn viên nam đóng cặp trong dự án phim 'Kiều Tàng'

Nguyên nhân Dương Mịch khó tìm được diễn viên nam đóng cặp trong dự án phim 'Kiều Tàng'

Dương Mịch 'gây choáng' khi diện hàng tá đồ hiệu cao cấp: Nhìn đơn giản nhưng đọc giá ai cũng hết hồn

Dương Mịch 'gây choáng' khi diện hàng tá đồ hiệu cao cấp: Nhìn đơn giản nhưng đọc giá ai cũng hết hồn

Không phải Dương Mịch, Triệu Lộ Tư mới là người 'nên duyên' cùng Cung Tuấn trong 'Ti Mệnh'

Không phải Dương Mịch, Triệu Lộ Tư mới là người 'nên duyên' cùng Cung Tuấn trong 'Ti Mệnh'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?