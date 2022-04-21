Netizen 'cười xỉu' với Phù Dao phiên bản 'lồng tiếng disney', khen khẩu hình Dương Mịch hợp với tiếng anh hơn tiếng trung

Phù Dao là bộ phim được đánh giá cao cả về nội dung lẫn hình thức. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Dao Hoàng Hậu của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên, được cả khán giả Trung Quốc và Việt Nam yêu thích.

Phù Dao là một trong những bộ phim được đánh giá cao của Dương Mịch. Mới đây, khán giả quốc tế đã có cơ hội được xem bộ phim này dưới hình thức phim lồng tiếng. Ngay sau đó, bộ phim đã trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng vì phần lồng tiếng quá giả trân. Mặc dù phát âm tốt nhưng chất giọng lồng tiếng có phần không phù hợp khiến cho khán giả phải "dở khóc dở cười" khi xem.

Một số bình luận của khán giả về phần lồng tiếng của Phù Dao:

Được đánh giá cao như vậy nhưng dường như việc chọn giọng lồng tiếng không phù hợp đã khiến cho bộ phim mất đi sự hấp dẫn ban đầu. Giọng lồng tiếng bị khán giả chê bai vì khác xa với tinh thần nhân vật, thậm chí nhiều khán giả còn liên tưởng tới phần lồng tiếng của những phim hoạt hình thuộc nhà Disney.

- Nghe cứ như đang xem phim Disney, ảo thật luôn đó.

- Phần lồng tiếng không hay là thật nhưng không thể vì thế mà phủ nhận sức hấp dẫn của bộ phim này. Phim này chiếu từ năm 2018 rồi, đến bây giờ xem lại vẫn thấy hay.

- Sao phần lồng tiếng giả trân quá vậy, không phù hợp với nhân vật chút nào hết.

- Buồn cười quá, nhưng nhìn chung đây cũng là cách hay để luyện kỹ năng nghe tiếng anh.

- Không nhận ra đây là bộ phim mà mình từng xem luôn đó, sao mà kì lạ đến mức này được vậy?

- Xem xong quên luôn bản gốc là có thật. Mà có vẻ khẩu hình miệng của Dương Mịch hợp với tiếng Anh hơn nhỉ, nghe phát âm tiếng Trung hơi mệt.

Được biết, ở phiên bản Phù Dao “không giọng disney”, Dương Mịch đã không hề sử dụng giọng thật của mình để lồng tiếng cho nhân vật Phù Dao. Người bấy lâu nay đứng đằng sau âm thầm giúp Dương Mịch có được ánh hào quang, không ai khác chính là diễn viên lồng tiếng Vương Tiêu Thiến. Giọng tự nhiên của Dương Mịch có tông quá cao và nghe hơi...chua nên không phù hợp với thể loại phim cổ trang. Nhất là đối với một nhân vật nữ cường như Phù Dao thì không thể cất lên thứ âm thanh nghe nhí nhảnh, đáng yêu như trẻ con vậy được.

Vương Tiêu Thiến lồng tiếng cho Dương Mịch phiên bản Phù Dao "không giọng disney" - Ảnh: Internet

Sau hơn 4 năm phát sóng tại Trung Quốc, việc Phù Dao được lồng tiếng và công chiếu ở nước ngoài đã khẳng định sức hút của bộ phim này. Tuy nhiên, việc lựa chọn chất giọng như vậy để lồng tiếng đã khiến cho bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết khán giả đều tỏ ra không mấy hài lòng với phiên bản Phù Dao này.