'Gà cưng' Dương Mịch 'đá bay' Ngu Thư Hân nên duyên với La Vân Hi trong Trường Nhai Trường? Netizen 'gật gù' ủng hộ không thể nào hợp hơn

Mạng xã hội xôn xao thông tin dự án Trường Nhai Trường đã ấn định nữ chính nhưng không phải là Ngu Thư Hân.
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Gần đây, cộng đồng mạng đã được phen xôn xao khi có tin La Vân Hi và Ngu Thư Hân sẽ có dự án hợp tác đầu tay trong Trường Nhai Trường. Cả hai là những diễn viên trẻ có ngoại hình visual cân mọi loại vai cổ trang nhưng diễn xuất thì gây trăn trở người xem
Mới đây, lại có tin dự án Trường Nhai Trường đã định nữ chính là Chúc Tự Đan, nam chính vẫn sẽ giữ nguyên La Vân Hi. Nhiều người cho rằng so với Ngu Thư Hân, Chúc Tự Đan là một sự lựa chọn tốt hơn. Tuy không nổi tiếng bằng song “gà cưng” của Dương Mịch lại có diễn xuất tốt, biểu cảm linh hoạt, đa dạng.
Trước đó, Chúc Tự Đan cũng từng gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn cổ trang như Huyền Nữ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Chu Chỉ Nhược trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký… Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt, Chúc Tự Đan được cho là chỉ còn thiếu một tác phẩm bạo để nâng cao tên tuổi.
Khán giả để lại bình luận ủng hộ Chúc Tự Đan đóng cặp với La Vân Hi trong dự án lần này
- Ủng hộ Chúc Tự Đan, tuy không nổi tiếng bằng nhưng diễn xuất khá ổn, đóng cùng La Vân Hi cũng hợp.
- Chúc Tự Đan cho gương mặt đóng vai hiền hay vai ác cũng rất tốt, chemistry với bạn diễn cũng ổn lắm, tiếc là chưa bật lên được.
- So về diễn xuất thì Chúc Tự Đan hơn, hi vọng tin này là thật, thích cô ấy từ vai Huyền nữ rồi cơ.
- Hy vọng La Vân Hi có thể tăng cân lên chút, đóng cùng Chúc Tự Đan đầy linh khí, tươi trẻ thế này sợ La Vân Hi lép vế mất.