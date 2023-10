Netizen 'hú hồn' trước loạt ảnh La Vân Hi bay từ Trường Nguyệt Tẫn Minh sang đu cánh máy bay

La Vân Hi được xem là một trong những nam diễn viên phù hợp nhất với tạo hình cổ trang. Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim tái hợp cặp đôi ăn ý La Vân Hi và Bạch Lộc. Trong một vài hình ảnh của nữ diễn viên và bạn diễn La Vân Hi khi xuất hiện trong cùng một khung hình cũng được các blogger đăng tải lên weibo. Không thể không cảm thán, dù đóng phim hiện đại hay phim cổ trang, tiên hiệp, bộ đôi La Vân Hi và Bạch Lộc trông vẫn rất xứng đôi.

La Vân Hi - Bạch Lộc khá ăn ý với nhau trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh" - Ảnh: Internet

Bên cạnh tạo hình, các khoảnh khắc xuất thần của “Đạm Đài Tẫn” trong phim được nhiều blogger đăng bài ngợi khen, trong đó có cảnh bay.