Netizen 'hú hồn' trước loạt ảnh La Vân Hi bay từ Trường Nguyệt Tẫn Minh sang đu cánh máy bay

Bên cạnh tạo hình, các khoảnh khắc xuất thần của “Đạm Đài Tẫn” trong phim được nhiều blogger đăng bài ngợi khen, trong đó có cảnh bay.

La Vân Hi được xem là một trong những nam diễn viên phù hợp nhất với tạo hình cổ trang. Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim tái hợp cặp đôi ăn ý La Vân Hi và Bạch Lộc. Trong một vài hình ảnh của nữ diễn viên và bạn diễn La Vân Hi khi xuất hiện trong cùng một khung hình cũng được các blogger đăng tải lên weibo. Không thể không cảm thán, dù đóng phim hiện đại hay phim cổ trang, tiên hiệp, bộ đôi La Vân Hi và Bạch Lộc trông vẫn rất xứng đôi.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt ảnh La Vân Hi được bay lượn khắp nơi. Bên cạnh Trường Nguyệt Tẫn Minh, anh chàng còn xuất hiện bên ngoài cửa sổ máy bay, thậm chí ngồi khóc trên đuôi máy bay, cưỡi mây vi vu trên các vùng đất mới xinh đẹp.

Đu cả trên cánh máy bay - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho biết họ đã cười rớt nước mắt khi thấy những bức ảnh của nam diễn viên. Họ thắc mắc liệu La Vân Hi sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy loạt ảnh ghép của mình?

Bên cạnh đó, tài năng ghép ảnh của các fan La Vân Hi cũng được ngợi khen. Một số người cho rằng nam thần rất may mắn khi có cộng đồng fan yêu thương thần tượng nhiều như vậy.

Một số bình luận của khán giả:

- Mới nhìn tưởng con chim đang bay, đọc caption mới biết là La Vân Hi.

- Đi máy bay mà nhìn thấy cảnh này chắc đập cửa nhảy ra bay cùng mất.

- Ghép đỉnh quá, mấy tỷ tỷ đại lục xin nhận của em 1 lạy.

- Riêng chuyện bay nhảy múa may thoát tục, tiên khí ngút trời, không ai qua nổi La Vân Hi.

La Vân Hi là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Anh có sự nghiệp phim ảnh đáng ngưỡng mộ với các tác phẩm: Bên Nhau Trọn Đời, Hương Mật Tựa Khói Sương, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa,... Bộ phim gần đây của La Vân Hi - Trường Nguyệt Tẫn Minh đóng cùng Bạch Lộc nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

La Vân Hi trong Hương mật tựa khói sương - Ảnh: Internet

Với tài năng và ngoại hình nổi bật, La Vân Hi được dự đoán là một trong những diễn viên hàng đầu Cbiz trong thời gian tới. Khán giả rất mong chờ những tác phẩm mới của anh.