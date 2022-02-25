Hết drama bị đấm nhập viện, La Vân Hi lại bị đánh tới tấp trong ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’

Sao quốc tế 25/02/2022 21:32

Thông tin La Vân Hi bị đánh hội đồng trên phim trường nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên đây thực chất chỉ là cảnh quay trong phim.

Mới đây, một đoạn hậu trường của Trường Nguyệt Tẫn Minh được lan truyền trên mạng. Cụ thể, La Vân Hi trong bộ trang phục màu đen, bị một kẻ đấm ngã. Anh lau máu ở miệng và chống đối lại thì bị một nhóm người áo vàng quây lại đánh. 

Hết drama bị đấm nhập viện, La Vân Hi lại bị đánh tới tấp trong ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ - Ảnh 1
Nam diễn viên đóng cảnh bị đánh trên phim trường.

 

Nhìn ngoại hình "mỏng manh" của nam diễn viên, nhiều người có phần xót xa khi thấy anh bị bắt nạt dù chỉ trong cảnh diễn. Không thể phủ nhận nam diễn viên rất hợp với những vai mỹ nam có số phận khốn khổ, bị áp bức.

Hết drama bị đấm nhập viện, La Vân Hi lại bị đánh tới tấp trong ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ - Ảnh 2
Dù là hình ảnh đóng phim nhưng khiến không ít fan xót xa.
Hết drama bị đấm nhập viện, La Vân Hi lại bị đánh tới tấp trong ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ - Ảnh 3
Nam diễn viên tiếp tục bị ăn "đòn" từ một nhóm người.

 

Đây không phải lần đầu tiên La Vân Hi bị bạn diễn 'đi đường quyền'. Tháng 10 năm ngoái, nam diễn viên từng gặp tai nạn ngoài ý muốn khi quay cảnh đánh nhau với bạn diễn trên phim trường Người theo đuổi ánh sáng. Sau khi sự việc xảy ra, La Vân Hi được chuyển đến trung tâm thẩm mỹ của Bệnh viện Thượng Hải cấp cứu và điều trị. 

Hết drama bị đấm nhập viện, La Vân Hi lại bị đánh tới tấp trong ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ - Ảnh 4

Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi sẽ tái hợp tác cùng Bạch Lộc. Cả hai từng có màn kết hợp hết sức thành công trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương nên đối với dự án này các fan lại càng mong chờ gấp bội. 

Hết drama bị đấm nhập viện, La Vân Hi lại bị đánh tới tấp trong ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ - Ảnh 5

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của tác giả Đằng La Vi Chi. Bộ phim xoay quanh đại ma thần Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) - kẻ khiến tam giới rơi vào cảnh chúng sinh lầm than. Để cứu thế giới, con gái của Hành Dương tông chưởng môn - Lê Tô Tô (Bạch Lộc) đã liều lĩnh quay trở lại 500 năm trước nhằm ngăn cản Đạm Đài Tẫn bị tâm ma trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần. Sau loạt biến cố, hai người dần nảy sinh tình cảm. Sau cùng, Lê Tô Tô hy sinh bản thân vì chính đạo, thay đổi toàn bộ vận mệnh của Đạm Đài Tẫn lẫn tam giới. 

Hết drama bị đấm nhập viện, La Vân Hi lại bị đánh tới tấp trong ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ - Ảnh 6

Mất đi người mình yêu, Đạm Đại Tẫn tìm kiếm tìm kiếm nguyên thần của Diệp Tịch Vụ tại U Minh Xuyên suốt 500 năm. Sau đó nhờ cơ duyên mà trở thành đệ tử tiên môn phái Tiêu Dao tông, tu tâm hướng thiện, một lần nữa gặp lại Lê Tô Tô. Nhưng lúc này, tâm ma trong người Đạm Đài Tẫn lại rục rịch xuất hiện, tam giới một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Trước số phận nghiệt ngã và sự hiểu lầm chồng chất, cuối cùng hai người tâm ý tương thông, một người thành thần, một người thành ma, họ đã cùng nhau xoay chuyển càn khôn, ngăn cản tam giới diệt vong.

 Hết drama bị đấm nhập viện, La Vân Hi lại bị đánh tới tấp trong ‘Trường Nguyệt Tẫn Minh’ - Ảnh 7

Dù mới bắt đầu quay phim chưa bao lâu nhưng đây là bộ phim nằm trong dãy danh sách phim được yêu thích nhất hiện tại. Kịch bản nguyên tác hấp dẫn cùng dàn diễn viên chất lượng từ visual tới diễn xuất, sẽ không ngoa nếu nói Trường Nguyệt Tẫn Minh là siêu phẩm đáng mong chờ nhất trong thời gian tới.

Hậu ly hôn với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến 'tay trong tay' La Vân Hi trong phim tình cảm mới

Hậu ly hôn với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến 'tay trong tay' La Vân Hi trong phim tình cảm mới

"Hà Dĩ Thâm" La Vân Hi và "Mặc Sênh" Ngô Thiến của "Bên Nhau Trọn Đời" chính thức tái hợp sau 7 năm trong dự án phim tình cảm mới.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi La Vân Hi bị đánh Trường Nguyệt Tẫn Minh sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến 'tay trong tay' La Vân Hi trong phim tình cảm mới

Hậu ly hôn với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến 'tay trong tay' La Vân Hi trong phim tình cảm mới

La Vân Hi khoe góc nghiêng cực phẩm trong 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' khiến dân tình ‘xỉu lên xỉu xuống'

La Vân Hi khoe góc nghiêng cực phẩm trong 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' khiến dân tình ‘xỉu lên xỉu xuống'

Tin tức dưa Cbiz ngày 13/01: Lộ diện dàn diễn viên chính 'Tiên Kiếm 4', Triệu Lộ Tư và La Vân Hi có kế hoạch hợp tác

Tin tức dưa Cbiz ngày 13/01: Lộ diện dàn diễn viên chính 'Tiên Kiếm 4', Triệu Lộ Tư và La Vân Hi có kế hoạch hợp tác

'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem'

'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem'

Những bộ phim Hoa ngữ trọng điểm trong năm 2022: Dương Tử hay Triệu Lộ Tư sẽ 'oanh tạc' màn ảnh

Những bộ phim Hoa ngữ trọng điểm trong năm 2022: Dương Tử hay Triệu Lộ Tư sẽ 'oanh tạc' màn ảnh

Top 5 phim Hoa ngữ có ngân sách eo hẹp bậc nhất nhưng thành công vang dội: Triệu Lộ Tư góp vui 1 slot, có phim nổi tiếng đến mức được remake ở xứ Hàn

Top 5 phim Hoa ngữ có ngân sách eo hẹp bậc nhất nhưng thành công vang dội: Triệu Lộ Tư góp vui 1 slot, có phim nổi tiếng đến mức được remake ở xứ Hàn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào