Mới đây, một đoạn hậu trường của Trường Nguyệt Tẫn Minh được lan truyền trên mạng. Cụ thể, La Vân Hi trong bộ trang phục màu đen, bị một kẻ đấm ngã. Anh lau máu ở miệng và chống đối lại thì bị một nhóm người áo vàng quây lại đánh.

Đây không phải lần đầu tiên La Vân Hi bị bạn diễn 'đi đường quyền'. Tháng 10 năm ngoái, nam diễn viên từng gặp tai nạn ngoài ý muốn khi quay cảnh đánh nhau với bạn diễn trên phim trường Người theo đuổi ánh sáng. Sau khi sự việc xảy ra, La Vân Hi được chuyển đến trung tâm thẩm mỹ của Bệnh viện Thượng Hải cấp cứu và điều trị.

Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi sẽ tái hợp tác cùng Bạch Lộc. Cả hai từng có màn kết hợp hết sức thành công trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương nên đối với dự án này các fan lại càng mong chờ gấp bội.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của tác giả Đằng La Vi Chi. Bộ phim xoay quanh đại ma thần Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) - kẻ khiến tam giới rơi vào cảnh chúng sinh lầm than. Để cứu thế giới, con gái của Hành Dương tông chưởng môn - Lê Tô Tô (Bạch Lộc) đã liều lĩnh quay trở lại 500 năm trước nhằm ngăn cản Đạm Đài Tẫn bị tâm ma trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần. Sau loạt biến cố, hai người dần nảy sinh tình cảm. Sau cùng, Lê Tô Tô hy sinh bản thân vì chính đạo, thay đổi toàn bộ vận mệnh của Đạm Đài Tẫn lẫn tam giới.

Mất đi người mình yêu, Đạm Đại Tẫn tìm kiếm tìm kiếm nguyên thần của Diệp Tịch Vụ tại U Minh Xuyên suốt 500 năm. Sau đó nhờ cơ duyên mà trở thành đệ tử tiên môn phái Tiêu Dao tông, tu tâm hướng thiện, một lần nữa gặp lại Lê Tô Tô. Nhưng lúc này, tâm ma trong người Đạm Đài Tẫn lại rục rịch xuất hiện, tam giới một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Trước số phận nghiệt ngã và sự hiểu lầm chồng chất, cuối cùng hai người tâm ý tương thông, một người thành thần, một người thành ma, họ đã cùng nhau xoay chuyển càn khôn, ngăn cản tam giới diệt vong.

Dù mới bắt đầu quay phim chưa bao lâu nhưng đây là bộ phim nằm trong dãy danh sách phim được yêu thích nhất hiện tại. Kịch bản nguyên tác hấp dẫn cùng dàn diễn viên chất lượng từ visual tới diễn xuất, sẽ không ngoa nếu nói Trường Nguyệt Tẫn Minh là siêu phẩm đáng mong chờ nhất trong thời gian tới.