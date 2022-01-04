'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem'

Sao quốc tế 04/01/2022 16:06

Hình ảnh gầy rộc của La Vân Hi vấp phải vô số chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Nhiều fan bức xúc khi thấy La Vân Hi bị chỉ trích chỉ vì gầy.

Mới đây, La Vân Hi đăng tải một video chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ thường ngày lên mạng xã hội. Nam diễn viên xuất hiện với gương mặt gầy rộc đến khó tin khiến cư dân mạng khó lòng nhận ra được đây là ngôi sao Hương Mật Tựa Khói Sương. Thậm chí, nhiều người còn chỉ trích gay gắt ngoại hình La Vân Hi vì quá gầy gò, chỉ còn da bọc xương.

'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem' - Ảnh 1

 Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: 

- Sao nam nghệ sĩ lại có thể gầy đến vậy chứ, sợ quá.

- Không nghĩ rằng gầy quá cũng bị chỉ trích.

- Đã gầy rồi còn dùng công cụ chỉnh ảnh càng thêm gầy, tốt nhất là không nên đăng video nữa.

- Sao mọi người chửi nhiều vậy, La Vân Hi là tạng người ăn nhiều cũng không béo mà, do cơ địa rồi.

'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem' - Ảnh 2 

Để tránh sự việc đi quá xa, hiện La Vân Hi đã xóa video cũ và đăng tải một video khác thay thế.

Trước đó, anh cũng thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài gầy rộc, hốc hác, thậm chí phải ngồi xe lăn.

'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem' - Ảnh 3

 Thân hình gầy rộc, đáng báo động của La Vân Hi ở hậu trường phim Truy Quang Giả

'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem' - Ảnh 4

Nam diễn viên khiến người hâm mộ sốc nặng với vóc dáng gầy rộc, phải ngồi xe lăn, gương mặt teo tóp cùng đôi chân khẳng khiu.

'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem' - Ảnh 5

La Vân Hi khiến dân mạng lo lắng vì thân hình gầy gò đáng báo động

'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem' - Ảnh 6 

Những hình ảnh về nam diễn viên thời gian gần đây khiến các fan hoang mang

La Vân Hi sinh năm 1988, tên thật là La Dực. Anh ra mắt với vai trò ca sĩ thần tượng trước khi chuyển mình sang diễn xuất.

Năm 2014, nam diễn viên có cơ hội góp mặt trong dự án phim truyền hình Bên Nhau Trọn Đời và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù diễn xuất cùng các ngôi sao nổi tiếng như Chung Hán Lương, Đường Yên, La Vân Hi vẫn không bị lép vế, thậm chí "tiểu Hà Dĩ Thâm" cũng được yêu thích không kém nhân vật chính.

'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem' - Ảnh 7 

Sau vai diễn Nhuận Ngọc trong bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, tên tuổi La Vân Hi vụt sáng và nhận được nhiều yêu mến. Nhờ đó, anh được mệnh danh mỹ nam cổ trang với vẻ ngoài mong manh, đầy tiên khí. 

'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị chỉ trích dữ dội chỉ vì.... gầy 'hom hem' - Ảnh 8 

Vì thường xuyên đóng nhiều phim cổ trang nên La Vân Hi phải giữ vóc dáng thật gầy để phù hợp với tạo hình nhân vật. Vậy nhưng dường như thân hình quá gầy gò của anh lại gây tranh cãi kịch liệt.

Nhiều người chê bai anh già nua như "ông lão" dù mới 33 tuổi. Phòng làm việc của La Vân Hi cũng từ chối trả lời những câu hỏi về thể trạng gầy ốm của nam diễn viên.  

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