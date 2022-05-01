Dương Mịch tuyên bố tạm ngừng hoạt động vì bế tắc công việc

Sao quốc tế 01/05/2022 12:47

Dương Mịch vừa chia sẻ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.

Ngày 30/4, Sohu đưa tin Dương Mịch làm gương mặt trang bìa cho tạp chí thời trang Madame Figaro Homes số tháng 5. Trong cuộc phỏng vấn, nữ nghệ sĩ chia sẻ phải làm việc với cường độ cao, 80% thời gian đều dành để phát triển sự nghiệp.

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Dương Mịch làm việc với cường độ cao - Ảnh minh họa: Internet

 

Khối lượng công việc lớn và dồn dập khiến Dương Mịch quá tải, nhiều lần rơi vào trạng thái bị vắt kiệt sức, mông lung. Cô cho biết thường xuyên cảm thấy không vui vẻ, thoải mái và có cảm giác cuộc sống trôi qua vô nghĩa. Vì vậy, nhiều tháng qua, người đẹp Hộc Châu phu nhân quyết định giảm khối lượng công việc, dừng nhiều hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi. Sau một thời gian cân nhắc, thảo luận với đội ngũ y tế và nhân viên, cô quyết định điều chỉnh lịch trình để nghỉ ngơi, hồi phục.

“Tôi đã nhấn nút tạm dừng công việc để tái tạo bản thân. Tôi cho rằng mỗi người đều nên chăm sóc cho bản thân trước, sống cho hiện tại, dành phần năng lượng và trải nghiệm hữu hạn của mình vào những điều có ý nghĩa thay vì chỉ biết vùi đầu cho sự nghiệp", Dương Mịch chia sẻ.

 

Dương Mịch tuyên bố tạm ngừng hoạt động vì bế tắc công việc - Ảnh 2
Dương Mịch tạm ngừng hoạt động - Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi ly hôn Lưu Khải Uy vào năm 2018, Dương Mịch dồn sức cho sự nghiệp. Khối lượng công việc của cô gấp 2-3 lần thời còn độc thân. Bất chấp dịch Covid-19 đang diễn ra và gây ảnh hưởng đến nhiều hoạt động trong showbiz, Dương Mịch vẫn miệt mài từ sáng đến tận đêm muộn trên phim trường. Cô có hơn 3 năm làm việc xuyên Tết. Lịch trình của Dương Mịch dày đặc đến mức, nữ diễn viên chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày. Cô thậm chí không thể sắp xếp thời gian sang Hong Kong thăm con gái Tiểu Gạo Nếp suốt 3 năm qua vì sợ xáo trộn công việc.

Dương Mịch tuyên bố tạm ngừng hoạt động vì bế tắc công việc - Ảnh 3
Dương Mịch không có thời gian thăm con - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo Sina, Dương Mịch nổi tiếng là nghệ sĩ "cuồng" công việc trong showbiz Trung Quốc. Cô tiết lộ chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày vì bận chạy show từ tham dự sự kiện, đóng phim đến ghi chương trình truyền hình. Sohu cho biết Dương Mịch từng quay phim trong tình trạng sốt 39 độ C. Không chỉ vậy, nữ nghệ sĩ còn phải điều hành công ty giải trí Gia Hành, thu xếp và dẫn dắt nhiều ngôi sao đàn em phát triển sự nghiệp.

Nghệ sĩ thần tượng hạng A như Dương Mịch chịu gánh nặng hào quang rất lớn. Họ chỉ cần không có hoạt động mới trong vài tuần đã giảm sức hút, mất nhiều tài nguyên nghệ thuật và bị đối thủ vượt mặt trên thị trường. Dương Mịch có xuất phát điểm tốt, từng có nhiều tác phẩm được đánh giá cao như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cổ kiếm kỳ đàm, Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Song, danh tiếng của cô ngày càng giảm so với lứa diễn viên cùng tuổi, thậm chí thế hệ đàn em như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trong năm 2021 và đầu năm 2022, nữ diễn viên ít ở phim trường. 5 tháng qua, cô không nhận thêm bất kỳ kịch bản phim mới nào. Sự nghiệp chính gặp trở ngại được cho là nguyên nhân khiến Dương Mịch chán nản, cần khoảng nghỉ để từng bước chuyển đổi hình tượng.

Dương Mịch tuyên bố tạm ngừng hoạt động vì bế tắc công việc - Ảnh 4
Dương Mịch cần chuyển đổi hình tượng - Ảnh minh họa: Internet


Hiện tại, ngoại trừ những hoạt động thương mại như chụp ảnh tạp chí, livestream quảng bá cho thương hiệu ký kết từ trước, nữ diễn viên không nhận thêm show.

 

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