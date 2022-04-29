'Vũ khí bí mật' giúp loạt mỹ nhân Cbiz trông quyến rũ hơn hẳn: Dương Mịch đứng top cao, bất ngờ với 'mỹ nhân 4000 năm'

Sao quốc tế 29/04/2022 18:30

Loạt mỹ nhân Cbiz luôn xinh đẹp rạng ngời tại những sự kiện, nhưng khi họ khoe lưng trần. Đó mới là lúc netizen được chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuất sắc nhất.

Dương Mịch

'Vũ khí bí mật' giúp loạt mỹ nhân Cbiz trông quyến rũ hơn hẳn: Dương Mịch đứng top cao, bất ngờ với 'mỹ nhân 4000 năm' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet

Đứng vị trí top đầu, dĩ nhiên phải là người đẹp Dương Mịch. Được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu sắc vóc kinh diễm của Cbiz. Ở độ tuổi ngoài 30, nữ diễn viên Cung Tỏa Tâm Ngọc vẫn tạo nên sức hút ấn tượng, khó ai địch nổi.

Tuy nhiên, thời gian gần đây nữ diễn viên thường xuyên diện những trang phục khoe lưng trần, dân tình khi nhìn vào không tránh khỏi ''u mê'' bởi làn lưng trần láng mịn, tuyệt đẹp của Dương Mịch. Có thể thấy, tuổi tác đang không ảnh hưởng quá nhiều đến nhan sắc của cô nàng mà ngược lại nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng hơn so với trước đây. 

Cúc Tịnh Y

'Vũ khí bí mật' giúp loạt mỹ nhân Cbiz trông quyến rũ hơn hẳn: Dương Mịch đứng top cao, bất ngờ với 'mỹ nhân 4000 năm' - Ảnh 2
Tấm lưng trần siêu gợi cảm của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Bất ngờ nhất khi lọt vào trong danh này phải là cái tên Cúc Tịnh Y. Được mệnh danh là mỹ nhân 4000 năm, Cúc Tịnh Y chẳng ngần ngại trưng diện những trang phục khoe lưng trần “nhức nhối”. Tại giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 27, hình ảnh nữ diễn viên 9x thả dáng trong bộ cánh kiêu sa cũng khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên vì quá xinh đẹp và quyến rũ hết phần thiên hạ. 

Địch Lệ Nhiệt Ba

'Vũ khí bí mật' giúp loạt mỹ nhân Cbiz trông quyến rũ hơn hẳn: Dương Mịch đứng top cao, bất ngờ với 'mỹ nhân 4000 năm' - Ảnh 3
Mỹ Nhân Tân Cương không bao giờ khiến netizen thất vọng về nhan sắc của mình - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia event Thập Quang Thịnh Điển của Tencent vừa qua lại gây “chấn động” cho fans khi diện dáng váy Haute Couture khoe tấm lưng trắng trẻo đẹp mê hồn.

Mỹ Nhân Tân Cương cho thấy tấm lưng trần trắng nuột, không một vết xẹo khiến ai ai nhìn vào cũng đều bị u mê trước vẻ đẹp tựa như thiên thần của Nhiệt Ba. 

Triệu Lộ Tư

'Vũ khí bí mật' giúp loạt mỹ nhân Cbiz trông quyến rũ hơn hẳn: Dương Mịch đứng top cao, bất ngờ với 'mỹ nhân 4000 năm' - Ảnh 4
Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Hóa thân thành công chúa đi lạc giữa rừng hoa, Triệu Lộ Tư cũng khiến netizen chết mê, chết mệt vì tấm lưng trần gợi cảm, láng mịn. Gương mặt của mỹ nhân xuyên không cũng được netizen đánh giá cao là không hề có góc chết khi từng đường nét đều toát lên vẻ đẹp sang chảnh chết người. 

 

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