Xuất hiện với khí chất kiêu sa trong Định Luật Tình Yêu 80/20, Dương Mịch khiến netizen 'choáng ngợp' trước vẻ đẹp không giới hạn ở tuổi 35

Tạo hình mới đây của Dương Mịch trong bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 đang khiến netizen ''phát sốt'' vì quá đỗi xinh đẹp.

Bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 đang là cái tên được rất nhiều fan hâm mộ chờ đợi được công chiếu ở thời điểm hiện tại, bởi lẽ dự án có sự góp mặt của 2 cái tên đình đám tại Cbiz là Dương Mịch và Hứa Khải.

Mới đây, những hình ảnh mới nhất của Dương Mịch trong hậu trường Định Luật Tình Yêu 80/20 đã được tung ra. Nữ diễn viên đã ngay lập tức khiến khán giả phát sốt vì vẻ ngoài sang trọng, quý phái. Dù đã bước sang tuổi 35, nhưng Dương Mịch vẫn chưa cho thấy bị ảnh hưởng gì từ tuổi tác, người đẹp vẫn sở hữu gương mặt với đường nét xinh đẹp, đi cùng là vóc dáng thon gọn. Chứng kiến nhan sắc của người đẹp 1986, netizen không khỏi ấn tượng vì quá đẹp.

Nhan sắc khó tin ở tuổi 35 của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Sau hàng loạt những ảnh hậu trường được đoàn làm phim tung ra để tạo nhiệt cho Địch Luật Tình Yêu 80/20, khán giả đang rất mong chờ tin tức phim lên sóng. Định Luật Tình Yêu 80/20 là câu chuyện kể về nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch thủ vai). Cô bị ép kết hôn với một chàng thiếu gia nhà giàu tên là Dương Hoa (Hứa Khải thủ vai) khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến.

Dương Mịch và Hứa Khải trong Định Luật Tình Yêu 80/20 - Ảnh: Internet

Hiện bộ phim vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị và hứa hẹn sẽ ra mắt đến với khán giả, trong khoảng thời gian sớm nhất trong năm nay.

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