Rộ tin Dương Mịch bị nhà chồng cũ cấm gặp con sau khi 'đường ai nấy đi' với Lưu Khải Uy?

Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy cùng gia đình chồng cũ vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Theo trang HK01, diễn viên gạo cội Lưu Đan - cha của Lưu Khải Uy đã tiết lộ với báo giới về việc con trai chuẩn bị sang Đại Lục làm việc trong vài tháng tới. Bé Tiểu Gạo Nếp sẽ chung sống với ông bà nội ở Hong Kong.

Trong chia sẻ với truyền thông, ông Lưu Đan cho biết con trai hay ở nhà chơi với con gái rất vui vẻ. Đặc biệt khoảng thời gian dịch Covid-19, nam diễn viên hầu như chủ yếu ở nhà với cha. Hai cha con có quan hệ khá tốt.

Lưu Khải Uy và bố - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong suốt quá trình phỏng vấn, diễn viên gạo cội không hề nhắc đến Dương Mịch. Trong những cuộc phỏng vấn với báo giới trước đây về cháu gái và con trai, ông cũng không bao giờ nhắc tới con dâu cũ. Chính vì vậy, điều này khiến nhiều người thắc mắc về mối quan hệ của Dương Mịch với gia đình chồng cũ.

Trước đó, nữ diễn viên cũng không ít lần bị chỉ trích thiếu trách nhiệm làm mẹ. Thời gian gần đây, cô hay chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chủ yếu là đi ăn uống, mua sắm với bạn bè.

Dương Mịch và con gái - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sohu, mối quan hệ giữa hai bên không mấy tốt đẹp. Thậm chí, cha mẹ của Lưu Khải Uy còn từ chối liên lạc với Dương Mịch, không muốn cho cô đến thăm con gái Tiểu Gạo Nếp.

Kể từ sau khi ly hôn Dương Mịch, sự nghiệp của Lưu Khải Uy bắt đầu "xuống dốc" trầm trọng. Cụ thể, anhcó tham gia một số bộ phim nhưng đều không tạo được tiếng vang. Do đó, nam diễn viên hầu như dành thời gian chủ yếu để ở Hong Kong chăm sóc con gái. Trong khi đó, vợ cũ Dương Mịch hàng ngày vẫn luôn là cái tên đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-duong-mich-bi-nha-chong-cu-cam-gap-con-sau-khi-duong-ai-nay-di-voi-luu-khai-uy-465884.html