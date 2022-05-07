Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

Sao quốc tế 07/05/2022 19:00

Cái bóng của tứ đại hoa đán đương thời quá lớn nên khi cnet đề cử tân tứ đại hoa đán kế nhiệm gây nhiều tranh cãi.

Người Trung Quốc có câu: "Trường Giang sóng sau xô sóng trước" ẩn ý rằng thế hệ trẻ, thế hệ tiếp theo luôn luôn giỏi giang, năng nổ và sẽ đạp vỡ những kỉ lục của những người đi trước. Câu nói này đúng trong đa số lĩnh vực, tuy nhiên lại sai ở nền phim ảnh Trung Quốc. Dù hiện nay các diễn viên trẻ, các "tiểu Hoa Đán" nhiều vô kể nhưng trong số họ, chưa ai có thể thay thế được danh hiệu "Tứ Đại Hoa đán" của bốn "chị đại" Cbiz: "Chương quốc tế" Chương Tử Di, "Triệu quốc dân" Triệu Vy, "Châu diễn xuất" Châu Tấn, "Từ tài nữ" Từ Tịnh Lôi.

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi - Ảnh 1
Tứ đại hoa đán đương thời - Ảnh: Internet

 

Gần đây, blogger lật lại cuộc bình chọn này, và netizen đã có những đề cử thích hợp cho “Tân Tứ đại Hoa đán”.

CĐM xứ Trung đã để cử 3 người đẹp vào hàng Tân Tứ đại Hoa đán gồm: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên một số CĐM cho rằng dàn mỹ nhân này không xứng đáng xếp vào hàng Tân đại Hoa.

Đầu tiên là Dương Mịch, diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1986 quá thất thường. Để nói về lượng fan hay khả năng mang hàng cho các nhãn hiệu, Dương Mịch chắc chắn không thua.

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Thế nhưng, về tác phẩm phim ảnh, Dương Mịch chỉ có phim gây bão chứ chưa thực sự có tác phẩm nào xứng đáng xếp vào hàng đỉnh cao như của Chương Tử Di hay Châu Tấn. Mặt khác, nữ diễn viên dù đã bỏ xa dàn tiểu hoa cùng thời, thế nhưng để so với các đàn chị vẫn là “một trời một vực”.

Triệu Lệ Dĩnh có lẽ là người được netizen đánh giá cao hơn cả. Diễn xuất của cô ổn định, nhan sắc cũng có, thế nhưng cũng chẳng phải thuộc hàng xuất sắc đến mức được xếp vào dàn đại hoa.

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Gần đây, nữ diễn viên đang cố gắng chuyển hình, tiếp xúc nhiều với những kịch bản chất lượng hơn, còn muốn tập trung đánh vào mảng điện ảnh, thế nhưng, tất cả phải chờ xem có kết quả hay không. Nếu có thể gặt hái thành công với những tác phẩm này, biết đâu Triệu Lệ Dĩnh sẽ có cơ hội. Còn không cô cũng sẽ chỉ giống như Dương Mịch, mãi mãi vẫn chỉ là hàng đỉnh lưu, đứng đầu dàn tiểu hoa 85 mà thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba có lẽ là người bị la ó nhiều nhất khi được xếp chung với 2 đàn chị để trở thành Tân Tứ tiểu Hoa đán. Diễn xuất của Nhiệt Ba tuy đang cải thiện dần dần, thế nhưng để nói là diễn tốt thì chưa tới, thậm chí so với Dương Mịch và Lệ Dĩnh còn không bằng. Hơn nữa, nữ diễn viên từng có lùm xùm không hay với giải thưởng Kim Ưng, cho nên ấn tượng về khả năng diễn xuất của Nhiệt Ba chưa bao giờ là điểm cộng của cô trong mắt khán giả. Nói chung, cô vẫn chỉ xứng đáng ở hàng đỉnh lưu thôi.

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Tổng kết lại thì cả 3 cái tên trên đều có nhan sắc, fan đông và cũng có phim hot. Thế nhưng dù cộng chung tất cả ưu điểm vẫn chưa thể bằng được một góc dàn “Tứ đại Hoa đán” năm xưa.

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