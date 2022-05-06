Màn so tài nhan sắc đỉnh cao giữa 3 mỹ nhân hàng đầu Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh chiếm ưu thế, Dương Mịch bất ngờ tụt xuống vị trí cuối cùng

Sao quốc tế 06/05/2022 21:12

AngelaBaby, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch vừa mới có màn thư hùng đỉnh cao về nhan sắc.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lên hotsearch nhờ những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa khi tham dự một sự kiện. Ngay lập tức, rất nhiều lời khen ngợi nhan sắc đỉnh cao của mẹ đơn thân họ Triệu vì quá đỗi xinh đẹp khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng. 

Màn so tài nhan sắc đỉnh cao giữa 3 mỹ nhân hàng đầu Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh chiếm ưu thế, Dương Mịch bất ngờ tụt xuống vị trí cuối cùng - Ảnh 1
Sau khi sinh con nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng - Ảnh: Internet

Khi chủ đề liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh còn đang cực hot thì chủ đề nhan sắc chưa chỉnh sửa của Angelababy và Dương Mịch cũng được đề cập tới. 

Nhờ vậy, mà CĐM xứ Trung đã thi nhau tranh cãi xem ai trong 3 mỹ nhân trên đang sở hữu nhan sắc xuất sắc nhất. Theo nhiều người, Dương Mịch và Angelababy đều có trạng thái khá tốt và cũng không hề kém cạnh Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, để so sánh về độ trẻ trung thì có lẽ là Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều ưu điểm hơn bởi khuôn mặt tròn và làn da trắng trẻo.

Màn so tài nhan sắc đỉnh cao giữa 3 mỹ nhân hàng đầu Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh chiếm ưu thế, Dương Mịch bất ngờ tụt xuống vị trí cuối cùng - Ảnh 2
Nhan sắc của Dương Mịch ở tuổi đầu 3 vẫn quá đỗi xinh đẹp - Ảnh: Internet
Màn so tài nhan sắc đỉnh cao giữa 3 mỹ nhân hàng đầu Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh chiếm ưu thế, Dương Mịch bất ngờ tụt xuống vị trí cuối cùng - Ảnh 3
Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh trông vẫn quyến rũ và trẻ trung như đang ở tuổi đôi mươi - Ảnh: Internet

2 nhân vật còn lại là AngelaBaby và Dương Mịch cũng không hề kém cạnh nhưng phần đông người hâm mộ vẫn có một chút gì đó nghiêng về vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh về thần thái, lẫn độ quyến rũ đều có chút gì đó nhỉnh hơn so với nữ diễn viên họ Dương. 

Tựu chung lại cả 3 đều sở hữu nhan sắc vạn người mề và mỗi người đều có điểm đẹp của riêng mình.

 

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