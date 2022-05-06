Dương Mịch và Cung Tuấn lần đầu đóng chung phim, fan vô cùng mong ngóng

Sao quốc tế 06/05/2022 15:58

Thông tin Dương Mịch và Cung Tuấn có thể sẽ hợp tác lần đầu qua bộ phim Ti Mệnh khiến fan vô cùng thích thú.

Thời gian gần đây, sau thành công của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn luôn là cái tên được đông đảo fan hâm mộ cũng như các nhà làm phim quan tâm với tương lai rộng mở. Dương Mịch là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Sau khi nữ diễn viên tuyên bố sẽ tạm thời giải nghệ để có thời gian làm mới bản thân, khán giả tỏ ra nuối tiếc.  

Dương Mịch và Cung Tuấn lần đầu đóng chung phim, fan vô cùng mong ngóng - Ảnh 1
Dương Mịch tạm dừng đóng phim khiến khán giả vô cùng nuối tiếc. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới bộ phim Ti Mệnh đã cập nhật Douban thông tin về diễn viên sẽ đảm nhiệm hai vai chính trong phim là Dương Mịch và Cung Tuấn. Điều này khiến fan của cả 2 vô cùng sung sướng, đặc biệt là fan của Dương Mịch khi cho rằng nữ diễn viên sẽ sớm quay trở lại. 

Dương Mịch và Cung Tuấn lần đầu đóng chung phim, fan vô cùng mong ngóng - Ảnh 2
Ti Mệnh đã cập nhật Douban 2 diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Ảnh: Internet

Được biết, Ti Mệnh là một bộ phim cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Ti Mệnh vốn là một vị thần quân nắm trong tay số mệnh của cả nhân gian. Trong một giấc mộng ngắn ngủi nơi trần thế, Ti Mệnh hóa thân thành một cô nàng Nhĩ Sanh luôn quấn quýt với một chú rồng thần tên là Trường Uyên. Vốn biết nhân duyên không thể đến được bên nhau, Nhĩ Sanh - Ti Mệnh đã quyết định thay đổi càn khôn, giúp Trường Uyên thoát khỏi thế gông cùm.

Dương Mịch và Cung Tuấn lần đầu đóng chung phim, fan vô cùng mong ngóng - Ảnh 3
Khán giả đang rất trong chờ vào sự kết hợp giữa Dương Mịch và Cung Tuấn. Ảnh: Internet

Tin đồn bộ phim Ti Mệnh vốn đã xuất hiện từ năm 2021, song đây được xem là thông tin có mức độ chính xác cao nhất vì được chính Douban cập nhật.

Tuy những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này song khán giả vẫn mong chờ sự kết hợp giữa cặp đôi chị em Dương Mịch - Cung Tuấn. 

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