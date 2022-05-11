Đàm Tùng Vận vạch trần 'con người thật' của Lâm Canh Tân, Fan lo 'sốt vó' cho màn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh sắp tới

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết thật ra Lâm Canh Tân có tính cách vô cùng đáng yêu chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Bên cạnh đó, để tạo sự gắn kết và giảm bớt áp lực cho cả ekip, nam diễn viên còn hay mang đồ ăn đến phim trường mời mọi người.

Mới đây, Đàm Tùng Vận - nữ chính của phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám đã tiết lộ về nhân cách thật của bạn diễn Lâm Canh Tân trong phim. Chia sẻ của cô khiến khán giả thích thú vì nó khác một trời một vực so với những lời đồn thổi.

Đàm Tùng Vận chia sẻ thêm rằng khi gặp những cảnh quay khó, khiến cả hai vô tình làm hỏng, cô và Lâm Canh Tân sẽ nhìn nhau cười và rút kinh nghiệm. Nữ diễn viên khẳng định cô và đàn anh vô cùng vui vẻ khi quay phim cùng nhau, không hề có bất kỳ sự cau có, khó chịu nào.

Khán giả không bất ngờ trước chia sẻ của Đàm Tùng Vận bởi Lâm Canh Tân được biết đến là nam diễn viên có nhân cách rất tốt. Bằng chứng là các bạn diễn của anh trước đây như Triệu Lệ Dĩnh hay Ngô Cẩn Ngôn đều dành nhiều lời khen có cánh cho nam diễn viên.

Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chia sẻ của Đàm Tùng Vận về tính cách và tương tác của cô và Lâm Canh Tân tại hậu trường khiến công chúng thêm an tâm cho Triệu Lệ Dĩnh. Bởi có tin đồn rằng Lâm Canh Tân sẽ "tái hợp" với Triệu Lệ Dĩnh trong dự án Dữ Phượng Hành trong trạng thái phong độ giảm sút.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, qua lời kể đầy tự hào của Đàm Tùng Vận có thể thấy tình trạng hiện tại của Lâm Canh Tân đang rất tốt. Việc anh quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của đoàn phim cho thấy nam diễn viên thật sự đang nghiêm túc với nghiệp diễn. Điều đó khác xa với những lời đồn đoán về sự hết thời hay giảm phong độ của anh.

Trước đó, các blogger tổng hợp một số biểu cảm gượng gạo của Lâm Canh Tân trong phim và đưa vào video. Bên d̵ưới bài đăng, nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên thật sự không phù hợp với h̵ình tượng tổng tài bá đạo trong phim.

Trong khi đó, Đàm Tùng Vận đã t̵hực hiện tròn vai một thư ký tài năng với 2 nét tính cách: Trước mặt sếp thì ngoan ngoãn như mèo, sau lưng sếp thì hóa hổ.

Các nguồn tin còn chỉ ra rằng các số liệu liên quan đến thành tích của phim đều do Đàm Tùng Vận “gánh team”. C̵ụ thể, theo số liệu Datawin cập nhật ngày 2/5 vừa qua, nhân vật Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) c̵hiếm 58% n̵hiệt đ̵ộ, trong khi chỉ số của Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) chỉ vỏn vẹn 35%.

Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám - Ảnh: Internet

Qua tiết lộ của Đàm Tùng Vận, khán giả hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng vào sự thể hiện của nam thần vạn người mê Lâm Canh Tân trong dự án hiện tại lẫn các phim mới.