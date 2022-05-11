Đàm Tùng Vận vạch trần 'con người thật' của Lâm Canh Tân, Fan lo 'sốt vó' cho màn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh sắp tới

Sao quốc tế 11/05/2022 10:57

Trong một cuộc phỏng vấn, Đàm Tùng Vận - nữ chính của phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám đã tiết lộ về nhân cách thật của bạn diễn Lâm Canh Tân trong phim.

Mới đây, Đàm Tùng Vận - nữ chính của phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám đã tiết lộ về nhân cách thật của bạn diễn Lâm Canh Tân trong phim. Chia sẻ của cô khiến khán giả thích thú vì nó khác một trời một vực so với những lời đồn thổi.

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết thật ra Lâm Canh Tân có tính cách vô cùng đáng yêu chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Bên cạnh đó, để tạo sự gắn kết và giảm bớt áp lực cho cả ekip, nam diễn viên còn hay mang đồ ăn đến phim trường mời mọi người.

Đàm Tùng Vận vạch trần 'con người thật' của Lâm Canh Tân, Fan lo 'sốt vó' cho màn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh sắp tới - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận nói về Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

 

Đàm Tùng Vận chia sẻ thêm rằng khi gặp những cảnh quay khó, khiến cả hai vô tình làm hỏng, cô và Lâm Canh Tân sẽ nhìn nhau cười và rút kinh nghiệm. Nữ diễn viên khẳng định cô và đàn anh vô cùng vui vẻ khi quay phim cùng nhau, không hề có bất kỳ sự cau có, khó chịu nào.

Khán giả không bất ngờ trước chia sẻ của Đàm Tùng Vận bởi Lâm Canh Tân được biết đến là nam diễn viên có nhân cách rất tốt. Bằng chứng là các bạn diễn của anh trước đây như Triệu Lệ Dĩnh hay Ngô Cẩn Ngôn đều dành nhiều lời khen có cánh cho nam diễn viên.

Đàm Tùng Vận vạch trần 'con người thật' của Lâm Canh Tân, Fan lo 'sốt vó' cho màn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh sắp tới - Ảnh 2
Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, chia sẻ của Đàm Tùng Vận về tính cách và tương tác của cô và Lâm Canh Tân tại hậu trường khiến công chúng thêm an tâm cho Triệu Lệ Dĩnh. Bởi có tin đồn rằng Lâm Canh Tân sẽ "tái hợp" với Triệu Lệ Dĩnh trong dự án Dữ Phượng Hành trong trạng thái phong độ giảm sút.

Đàm Tùng Vận vạch trần 'con người thật' của Lâm Canh Tân, Fan lo 'sốt vó' cho màn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh sắp tới - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, qua lời kể đầy tự hào của Đàm Tùng Vận có thể thấy tình trạng hiện tại của Lâm Canh Tân đang rất tốt. Việc anh quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của đoàn phim cho thấy nam diễn viên thật sự đang nghiêm túc với nghiệp diễn. Điều đó khác xa với những lời đồn đoán về sự hết thời hay giảm phong độ của anh.

Trước đó, các blogger tổng hợp một số biểu cảm gượng gạo của Lâm Canh Tân trong phim và đưa vào video. Bên d̵ưới bài đăng, nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên thật sự không phù hợp với h̵ình tượng tổng tài bá đạo trong phim.

Trong khi đó, Đàm Tùng Vận đã t̵hực hiện tròn vai một thư ký tài năng với 2 nét tính cách: Trước mặt sếp thì ngoan ngoãn như mèo, sau lưng sếp thì hóa hổ.

Các nguồn tin còn chỉ ra rằng các số liệu liên quan đến thành tích của phim đều do Đàm Tùng Vận “gánh team”. C̵ụ thể, theo số liệu Datawin cập nhật ngày 2/5 vừa qua, nhân vật Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) c̵hiếm 58% n̵hiệt đ̵ộ, trong khi chỉ số của Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) chỉ vỏn vẹn 35%.

Đàm Tùng Vận vạch trần 'con người thật' của Lâm Canh Tân, Fan lo 'sốt vó' cho màn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh sắp tới - Ảnh 4
Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám - Ảnh: Internet

 

Qua tiết lộ của Đàm Tùng Vận, khán giả hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng vào sự thể hiện của nam thần vạn người mê Lâm Canh Tân trong dự án hiện tại lẫn các phim mới.

 

Dàn sao 'đỉnh lưu' Cbiz có diễn xuất 'ổn định': Triệu Lệ Dĩnh dám thử nghiệm nhiều loại vai, Dương Tử giữ phong độ ổn định nhất

Dàn sao 'đỉnh lưu' Cbiz có diễn xuất 'ổn định': Triệu Lệ Dĩnh dám thử nghiệm nhiều loại vai, Dương Tử giữ phong độ ổn định nhất

Bên cạnh một số diễn viên chưa hoàn toàn thuyết phục được công chúng về năng lực của mình thì vẫn có nhiều đỉnh lưu gây ấn tượng trước diễn xuất ổn định.

Xem thêm
Từ khóa:   đàm tùng vận lâm canh tân triệu lệ dĩnh sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dàn sao 'đỉnh lưu' Cbiz có diễn xuất 'ổn định': Triệu Lệ Dĩnh dám thử nghiệm nhiều loại vai, Dương Tử giữ phong độ ổn định nhất

Dàn sao 'đỉnh lưu' Cbiz có diễn xuất 'ổn định': Triệu Lệ Dĩnh dám thử nghiệm nhiều loại vai, Dương Tử giữ phong độ ổn định nhất

Dân tình 'đào mộ' lại phim bị 'đắp chiếu' hơn 15 năm của Triệu Lệ Dĩnh, 'nhan sắc' thời ấy của mỹ nhân khiến ai cũng 'ngỡ ngàng'

Dân tình 'đào mộ' lại phim bị 'đắp chiếu' hơn 15 năm của Triệu Lệ Dĩnh, 'nhan sắc' thời ấy của mỹ nhân khiến ai cũng 'ngỡ ngàng'

Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

Nhan sắc, sự nghiệp dàn 'tiểu hoa 85' sau khi có con: Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc sự nghiệp lên hương, Dương Mịch xuống sắc, Lưu Thi Thi lui về hậu phương

Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém

Cùng một câu hỏi phỏng vấn mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời, Triệu Lộ Tư gây bão thất vọng vì IQ quá kém

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cướp vai' Dương Mịch vì có gương mặt bầu bĩnh? Netizen công nhận không thể phù hợp hơn

Triệu Lệ Dĩnh từng 'cướp vai' Dương Mịch vì có gương mặt bầu bĩnh? Netizen công nhận không thể phù hợp hơn

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

Cnet đề cử tứ đại hoa đán thế hệ mới, những cái tên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba gây tranh cãi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 18 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 48 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 18 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?